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Bu haber 19 Temmuz 2019 20:00:03 Tarihinde eklenmiştir.

Aydınlık'tan Çağrı! Şanlıurfa’da Sayıları 300’e Yakın! 1 Kişi Vardı O Da Gitti

Şanlıurfa CHP Milletvekili Aziz Aydınlık, Şanlıurfa’da yaşayan ve doğuştan metabolizma hastalığı olan çocukların sesine ses olmak için sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Aydınlık'tan Çağrı! Şanlıurfa’da Sayıları 300’e Yakın! 1 Kişi Vardı O Da Gitti

Şanlıurfa CHP Milletvekili Aziz Aydınlık, Şanlıurfa’da yaşayan ve doğuştan metabolizma hastalığı olan çocukların tedavilerinin yapılması için bir çağrıda bulundu. Aileleri, Şanlıurfa’da sayıları 300’e kadar çıkan ve doğuştan metabolizma hastalığı teşhisi konulan çocukları için Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne uzman doktorun atanması için yetkililerden talepte bulundu.



 

Aydınlık, Bu Annelerin Sesine Kulan Verin

Şanlıurfa CHP Milletvekili Aziz Aydınlık, mağdur ailelerin sesini duyurabilmek için, ailelerin açıklama yaptığı videoyu sosyal medya hesabından yayınlayarak;
“Bu annelerin sesine kulak verin! Bu evlatlarımız doğuştan "metabolizma" hastası ve şu an 250-300 çocuğumuz mağdur durumda. Ailelerin tek bir talebi var: "Harran Üniversitesi Tıp Fakültesine uzman doktor atansın!" ifadelerine yer verdi.



 

Bir Doktorumuz Vardı! O da Gitti

Doğıştan Metabolik rahatsızlığı olan çocuklardan birinin annesi, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesine bölüm doktorunun atanmasını talep ederken şu açıklamada bulundu;
“Bizim çocuklarımız doğuştan metabolizma hastalığına yakalanan çocuklardır. Bu çocukların hayati riskleri çok fazladır. Daha önce Şanlıurfa’da bu hastalıkla ilgilenen bir doktorumuz vardı. Doktorun başarılarından dolayı başka bir yere tayini yapıldı”



 

Bizlerin batıya Gitmeye İmkanı Yok

Çaresiz Anne; “Şanlıurfa’ya doktor tayini yapılmadığı için zaman kaybediyoruz ve zaman ilerledikçe çocuklarımızı tedavi ettiremediğimiz için onları göz göre göre kaybetme korkusu içerisindeyiz. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde metabolizma hastalığı diğer bölgelere göre daha sık görülüyor. Şanlıurfa’da 300’e yakın bu hastalıkla cebelleşen çocuk ve aileleri var. Bizlerin batıya gidip tedavi masraflarını karşılama gibi bir imkanımız yok.” ifadelerini kullanırken, yetkililerin durumun aciliyetini görmeleri gerektiğini ifade ederek yardım talebinde bulundu.






 

Doğumsal Metabolizma Hastalığı Nedir?

Vücudun biyokimyasal işlevlerindeki bozukluklar sonucu gelişen çoğunluğu genetik geçişli hastalıklardır. Tek tek ele alındığında her biri nadir gibi görünürlerse de, hepsi birlikte değerlendirildiğinde önemli bir grup oluştururlar. Değişik yakınmalarla başvurduklarından tanı almadan kalan çok sayıda vaka olduğu gibi, yeni tanımlanan birçok doğumsal metabolizma hastalığı da vardır.

Gelişmiş ülkelere oranla ülkemizde akraba evliliklerinin ve doğum sayısının yüksek olması sonucu doğumsal metabolizma hastalıklarına sık rastlanmaktadır.
Doğumsal metabolizma hastalıklarında tanı konulamamasının ya da tanının gecikmesinin en önemli nedeni, bu hastalıkların nadir olduğu düşüncesiyle, öncelikle günlük uygulamada daha sık rastlanan durumların düşünülmesidir.

Yenidoğanların ve küçük bebeklerin her tür ağır hastalık durumları iyi emmeme, ileri derecede halsizlik, kilo alamama gibi pek özgün olmayan ortak belirtilerle seyrettiğinden, bir çok bebek tanı koymadan kaybedilmektedir. Genellikler ölüm nedeni enfeksiyon olarak kaydedilir ve altta yatan hastalık belirlenemez.

Doğumsal metabolizma hastalıklarının yalnızca yenidoğan ve küçük süt çocuklarında akla gelmesi de yanlıştır. Bu hastalıklar doğumsal olmakla birlikte belirtilerin yaşı, metabolik bozukluğun derecesine göre farklı olur. Erişkin yaşa kadar belirti vermeyen vakalar vardır.

Doğumsal metabolizma hastalıkları gerçekte vücuttaki karmaşık biyokimyasal olayların bozukluklarını yansıtır, ancak basit bir tarama testi ile bu hastalıklara ilk tanısal yaklaşım kolayca yapılabilir, Bu hastalıkların ara ara oluşan ataklarla seyrettiği düşünülerek, böyle bir hastalık düşünülen çocuklarda kan ve idrar örneklerin atak yaptığı dönemde değerlendirilmesi çok önemlidir, bu yapılmadığı takdirde çok vaka atlanabilir.

Birkaç istisna dışında bozuklukların hemen hepsi genetik geçiş gösterdiklerinden anne ve baba arasında akrabalık bulunması, ailede benzer yakınmalarla kaybedilen çocuk olması, doğumsal metabolizma hastalığını düşündürmelidir.

Çocuğun benzer atakları daha önce geçirmiş olması, belirli besinlerin tüketilmesini izleyerek ya da açlık sonrası veya herhangi bir enfeksiyonla birlikte belirti ve bulguların çıkması, doğumsal metabolizma hastalığı olasılığını arttırmaktadır.



Editör: Bahar Yüksel
 
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