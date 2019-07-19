​Şanlıurfa Şehit Aileleri Dernek Başkanının Amcası Oğlu Neden İşten Çıkarıldı?

Yavuz, HDP’li Başkan Bu Belediyede Devlet Yanlısı Kimse Kalmayacak Diyor

Amcasının Oğlu Şehit Aileleri Dernek Başkanı Diye İşten Çıkarıldı

Şanlıurfa Suruç ilçesinde HDP'li Hatice Çevik'in Belediye Başkanı seçilmesinden sonra şehit yakını devlet yanlısı daha önce 10 bugünde 9 kişiyi olmak üzere toplam 19 işten çıkardı.Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz yaptığı açıklamada, belediyenin farklı Biriminde çalışan 1 şehit yakını ile 19 kişinin yıldırma, bıktırma ve istifaya zorlama politikalarına maruz kaldığını savundu.Başkan Yavuz, "Daha önce 10 işçi bugünde 9 işçi kardeşimiz önce temizlik işlerine verildi, sonra işten çıkarıldı. Bu uygulamaları asla olarak kabul etmiyoruz. Aralarında sırf amcam oğlu olduğu işten çıkarılan Abdi Yavuz ve 18 Devlet yanlısını oldukları için işten çıkarılan kardeşlerimizin yerine terör örgütü yanlılarını işe koyacaklar HDP’li Başkan bu belediyede devlet yanlısı kimse kalmayacak diyor. Bizde bu kardeşlerimiz yanındayız ve ne gerekiyorsa yapacağız bu konuyu Sayın Valimize Sayın İçişler Bakanımıza ve Adalet Bakanımıza ileteceğiz." dedi.Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz’un Amcası oğlu olan Abdi Yavuz belediyede 3 yıldır İşçi olarak görev yaptığını, seçimlerin ardından yeni yönetimin sırf amcaoğlu Şehit Aileler Dernek Başkanı olduğu için beni istifaya zorladığını kaydetti.Editör: Bahar Yüksel