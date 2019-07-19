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Bu haber 19 Temmuz 2019 19:30:18 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfalı Şampiyon, Vali Erin’in Makamında! Türkiye’yi Temsil Edecek!

Makam kapılarını sürekli açık tutarak vatandaşları randevusuz kabul eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i bugün ziyaret edenler arasında bir şampiyon da yer aldı.

​Şanlıurfalı Şampiyon, Vali Erin’in Makamında! Türkiye’yi Temsil Edecek!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tekvando takımında başladığı spor hayatına her yıl bir yeni başarı ekleyerek yoluna devam eden İbrahim Halil Çelik, Milli Takım Sporcusu olarak katılacağı Özbekistan’da düzenlenecek tekvando turnuvası öncesi Vali Abdullah Erin’i makamında ziyaret etti.


 

Şanlıurfalı Sporcu Özbekistan’da Türkiye’yi Temsil Edecek

Babası Abbas Çelik ve Antrenörü Mustafa Kaçmaz ile Vali Erin’i ziyaret eden genç sporcu, başarısını tüm Şanlıurfalılara hediye ettiğini belirterek, Özbekistan’da düzenlenecek turnuvada Türkiye’yi temsil edeceğini ifade etti.



 

Erin, “Sporcularımıza Destek Olmaya Devam Edeceğiz”

Genç sporcuyu başarılarından dolayı tebrik eden Vali Erin, “Başarılarıyla göğsümüzü kabartan sporcu gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Gençlerimizin sporla tanışması, sportif faaliyetlere katılması ve büyük başarılar elde etmesi için destek olmaya devam edeceğiz” dedi.


 

Şanlıurfalı Sporcu, Türkiye İkincisi Olmuştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde tekvandoya başlayan İbrahim Halil Çelik, 25-30 Haziran 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonasında 49 kiloda Türkiye ikincisi olmuştu.




Editör: Bahar Yüksel
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