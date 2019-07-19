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Bu haber 19 Temmuz 2019 13:12:45 Tarihinde eklenmiştir.

​82 Yaşındaki Yaşlı Sapığın Küçük Kıza Tacizi Güvenlik Kamerasında

82 yaşındaki yaşlı adamın iş yerinin önünde küçük kızı taciz etmesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

​82 Yaşındaki Yaşlı Sapığın Küçük Kıza Tacizi Güvenlik Kamerasında

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’de 82 yaşındaki Erol G. 15 Temmuz günü iş yerinin önünde elinden tutarak getirdiği küçük kızı öperek ve sarılarak taciz etti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



 

Kaçmak İsteyen Kıza Sarılıp Öptü

Erol G. kendisinden kaçmak isteyen küçük kızı engelleyerek sarılıp yeniden öptü. Erol G.'nin küçük kızı taciz ettiği anlar saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenirken, Erol G. olayın ortaya çıkmasının ardından Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erol G. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 





Editör: Bahar Yüksel
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