-​Şanlıurfa’daki Bu Bina Hoş Fakat İçi Boş

İki Yıldır İnşa Edildi Ancak Personel Yok

Arazisi Köylüler tarafından Hibe Edildi

“Hani Şanlıurfa hizmette bir numaraydı?!”

-​Şanlıurfa’daki Bu Bina Hoş Fakat İçi BoşYaklaşık iki yıldır inşa edilen Sağlık Ocağı’na bugüne kadar hiçbir görevli atanamadı. Elektrik ve su tesisatı da döşenmiş olan kuruma henüz ne elektrik verildi ne de su çekildi.15 köye hizmet etmek için inşa edilen ve gayrı menkul değeri yaklaşık 160-200 bin lira olan Sağlık Ocağı’nın arazisi köylüler tarafından devlete hibe edilmişti. Anayola sıfır bir yerde ve binası gayet lüks olan binanın acilen hizmete açılmasını isteyen köy sakinleri, bir iğne vurmak için 40 kilometre yol kat edip şehre gittiklerini söyledi.Sözlerine “Hani Şanlıurfa hizmette bir numaraydı?!” şeklinde devam eden ve bina görüntülenirken sitem eden bir köylü “hizmette 1 numara” olan Şanlıurfalı yetkililerinden bu duruma duyarlı olmalarını ve bu sorunun derhal çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti.Editör: Ahmet Şen