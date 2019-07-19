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Bu haber 19 Temmuz 2019 10:15:35 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Eş Zamanlı FETÖ operasyonu: 10 Kadın gözaltına Alındı

Mersin merkezli 8 ilde başlatılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgüte ait müzahir kurumlarda öğretmenlik yapmış, örgüt içinde ser rehber olarak faaliyet yürüten 10 kadın gözaltına alındı.

​Şanlıurfa’da Eş Zamanlı FETÖ operasyonu: 10 Kadın gözaltına Alındı

-​Şanlıurfa’da FETÖ operasyonu: 10 Kadın gözaltına Alındı


 

10 Kadın Gözaltına Alındı

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2006-2015 yılları arasında örgüte ait müzahir kurumlarda öğretmenlik yapmış, örgüt içerisinde ser rehber olarak faaliyet yürüten, örgüte muzahir sendikalarda üyelik kaydı bulunan, Bank Asya'da hesap artırımı yaptıkları tespit edilen 10 kadın için gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Mersin merkezli Adana, Kayseri, Denizli, Şanlıurfa, Gaziantep, Kırıkkale ve Yozgat illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 10 kadın gözaltına alındı. 



Editör: Bahar Yüksel
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