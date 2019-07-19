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Bu haber 19 Temmuz 2019 09:30:44 Tarihinde eklenmiştir.

Ceset Çıkan Binada Vatandaşların Koku Çilesi Devam Ediyor

Geçtiğimiz günlerde elleri ve ayakları bağlı bir şekilde ceset bulunan apartmanda koku halen devam ediyor. Apartman sakinleri kokudan dolayı evlerine giremediklerini ve çocuklarının hasta olmasından korktuklarını belirterek yetkililerden yardım istedi. Bir apartman sakini, “Hiç kimse apartmana girip çıkamıyor. Apartmanı sinek bastı, kendi imkanımız ile kireç döktük ama çözüm bulamıyoruz” dedi.

Ceset Çıkan Binada Vatandaşların Koku Çilesi Devam Ediyor

Geçtiğimiz cumartesi günü, İstanbul Fatih Karagümrük Zeynel Ağa Sokak'ta bulunan bir apartmandan kötü kokular gelmesi nedeniyle vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olayın yaşandığı binaya gelen ekipler yaptıkları çalışmalar sonucunda kokunun bir daireden geldiğini tespit etti. Dairede eve giren polis ekipleri elleri ve ayakları koli bandı ile bağlanmış bir ceset buldu. Cesedin 60 yaşındaki Muhittin Yıldız'a ait olduğunu ve yaklaşık bir hafta önce öldürüldüğü belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından ceset evden çıkartıldı. 


Ancak apartman sakinleri cesedin evden çıkartılmasına rağmen kötü kokunun devam etmesi nedeniyle zor günler geçirmeye başladı. Kötü koku nedeniyle apartmana giremediklerini söyleyen apartman sakinlerinden bazıları akrabaların evine gitmek zorunda kaldı. Kötü koku çilelerinin devam ettiğini söyleyen apartman sakinleri, evlerine girmediklerini ve çocuklarının hasta olmasından korktuklarını belirterek yetkililerden yardım istedi. 


 

Kokudan Apartmana Girip Çıkamıyoruz

Apartman sakinlerinden Fikret Gürbüz kokudan duydukları rahatsızlığı dile getirerek, "Memurlardan rica ediyoruz gelsinler bize yardımcı olsunlar. Bu koku aynı şekilde devam ediyor. Hiçbir eksilme yok kokudan. Hiç kimse apartmana girip çıkamıyor. Kime müracaat etsek mühür kopmadan bir şey yapamayız diyorlar. Hiç birimizin elinden bir şey gelmiyor. Hiç kimse evinde kalamıyor. Küçük çocuklarımız var hepsi hasta olacak. Apartmanı sinek bastı kendi imkanımız ile kireç döktük ama çözüm bulamıyoruz hiçbir şekilde. Kokudan midemiz bulandığı için, ne yemek yiyebiliyoruz ne de su içebiliyoruz. Hala bir ceset varmış gibi kokuyor apartman. Belediyeyi aradık, polisi aradık hiçbir şey yapamayız diyorlar. Biz ne yapalım bizim suçumuz ne burada 12 tane daire var. Hiç kimse evinde kalmıyor hep orada burada kalıyoruz" dedi. 




 

"Apartmanda herkes dışarıya çıkıyor kimse kalmıyor" 

Evlerinde duramaz olduklarını söyleyen Önder Gel ise, "Yaklaşık bir beş gün önce burada bir olay oldu, cinayet. O zamandan beri kapı mühürlendi. Beş günden beri acayip bir koku var. Hiçbirimiz evimizde kalamıyoruz. Çok felaket bir koku var. Biz burada mağdur durumdayız. Apartmanda herkes dışarıya çıkıyor kimse kalmıyor. Yetkililere sesleniyoruz. Bütün gece apartman kapıları açık, sinek var. Koku hiç eksilmedi" ifadelerini kullandı. 



 

"Çocuklarımıza hastalık bulaşacak diye korkuyoruz" 

Aynı sitede oturan Nurdane Asker de yetkililere seslenerek, "Çocuğum hep öğürüyor midesi bulanıyor. Bir şey olacak diye korkuyorum, çünkü hemen bitişik kapımda. Yetkililer bir şey yaparsa çok memnun oluruz. Çok mağdur bir durumdayız. Kendi imkanlarımız ile kapılara kireç döktük. Hastalıktan korkuyoruz. Çocuklarımıza hastalık bulaşacak diye korkuyoruz" şeklinde konuştu.  




Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
Ceset Çıkan Binada Vatandaşların Koku Çilesi Devam Ediyor
Ceset Çıkan Binada Vatandaşların Koku Çilesi Devam Ediyor
Geçtiğimiz günlerde elleri ve ayakları bağlı bir şekilde ceset bulunan apartmanda koku halen devam ediyor. Apartman sakinleri kokudan dolayı evlerine giremediklerini ve çocuklarının hasta olmasından korktuklarını belirterek yetkililerden yardım istedi. Bir apartman sakini, “Hiç kimse apartmana girip çıkamıyor. Apartmanı sinek bastı, kendi imkanımız ile kireç döktük ama çözüm bulamıyoruz” dedi.
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