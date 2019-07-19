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Bu haber 19 Temmuz 2019 08:18:57 Tarihinde eklenmiştir.

​Şüpheli Ölüm! Saatlerce Hareket Etmeyince Fark Edildi!

Gazete dağıtım şirketinde şoför olarak çalışan bir kişi araç içinde ölü bulundu.

​Şüpheli Ölüm! Saatlerce Hareket Etmeyince Fark Edildi!

Olay Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BHC 437 plakalı araç ile gazete dağıtan kamyonetin sürücüsü Zeynel Bayazgül (50), saat 06.30 Sandıklıya gazete bırakıp bir petrol istasyonuna aracı park ettikten sonra araç içinde hayatını kaybetti. 



 

Saatlerce Hareket Etmeyince Fark Edildi

Ankara'da şirket yetkilileri aracın saatlerce hareket etmediğini fark ederek Sandıklı'daki temsilcileri Özgür İlhan'ı arayarak aracın yerini bildirdi. Bildirilen yere gelen Özgür İlhan şoförün hareketsiz araç içinde olduğunu görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 

Olay yerine gelen polis ekipleri Sandıklı Cumhuriyet Savcısının incelemesi ardından şahsın cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  




Editör: Bahar Yüksel
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