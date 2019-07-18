Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 18 Temmuz 2019 19:51:21 Tarihinde eklenmiştir.

Valilikten Duyuru! Şanlıurfa’da 1 Hafta Süreyle Tüm Etkinlikler Yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği, 15 gün süreyle merkez ve ilçelerde yapılacak tüm etkinliklere yasak getirdi

Valilikten Duyuru! Şanlıurfa’da 1 Hafta Süreyle Tüm Etkinlikler Yasaklandı


Valilikten Duyuru!

 

Şanlıurfa’da 1 Hafta Süreyle Tüm Etkinlikler Yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği, 15 gün süreyle merkez ve ilçelerde yapılacak tüm etkinliklere yasak getirdi. 


Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 15 gün süreyle İl merkezi ve ilçelerde yapılacak tüm etkinliklere yasak getirildiği bildirildi. Açıklamada, “Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda meydana gelebilecek istenmeyen olayların engellenebilmesi adına, valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununun 17. maddesine istinaden, yapılması muhtemel her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinlikler, 18 Temmuz 2019 saat: 08.00 ile 25 Temmuz 2019 saat 23.59’a kadar il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır” denildi. 



Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Hoparlör tamir eden imam minareden düştü
​Hoparlör tamir eden imam minareden düştü
Hoparlör tamir ederken dengesini kaybeden imam minareden düşerek ağır yaralandı.
​Arazide yangın çıktı, belediye başkanın makam aracı da kül oldu
​Arazide yangın çıktı, belediye başkanın makam aracı da kül oldu
Ekili alanda çıkan ardından araziye sıçrayan yangın güçlüklü kontrol altına alındı. 2 bin dönüm alanın zarar gördüğü yangında belediye başkanının makam aracı da kül oldu.
Valilikten Duyuru! Şanlıurfa’da 1 Hafta Süreyle Tüm Etkinlikler Yasaklandı
Valilikten Duyuru! Şanlıurfa’da 1 Hafta Süreyle Tüm Etkinlikler Yasaklandı
Şanlıurfa Valiliği, 15 gün süreyle merkez ve ilçelerde yapılacak tüm etkinliklere yasak getirdi
​Şanlıurfa’da Lastiği Patlayan Kamyonet Yoldan Çıktı: 2 Yaralı
​Şanlıurfa’da Lastiği Patlayan Kamyonet Yoldan Çıktı: 2 Yaralı
Lastiği Patlayan Kamyonet Yoldan Çıktı 2 kişi yaralandı
Misafirliğe Gittiği Evi Soydu
Misafirliğe Gittiği Evi Soydu
Misafirliğe gittiği evden 50 bin lira değerinde altın ve para çalan şüpheli tutuklandı
Yine Şehit Ateşi Düştü
Yine Şehit Ateşi Düştü
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca Bölgesi'nde bir hafta önce bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak tedavi altına alınan Piyade Uzman Çavuş Soner Gökçü şehit oldu.
​Uyuşturucu Baronuna Ömür Boyu Hapis Cezası
​Uyuşturucu Baronuna Ömür Boyu Hapis Cezası
Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo lakaplı Joaquin Guzma ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
​Önce Yumrukladı, Ardından Arabayla Üzerinden Geçti
​Önce Yumrukladı, Ardından Arabayla Üzerinden Geçti
Bir kişi kavga ettiği şahsı darp etti ardından aracıyla üzerinden geçti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
​12 Yıldır Ataması Yapılmayan Öğretmen Hayatına Son Verdi
​12 Yıldır Ataması Yapılmayan Öğretmen Hayatına Son Verdi
12 yıldır atanamayan sınıf öğretmeni Güler Adam (35), dün gece sabaha karşı evinde yaşamına son verdi.
​Korkutan Yangın! 300 Bin Dolar Vardı!
​Korkutan Yangın! 300 Bin Dolar Vardı!
Elektrikli bisikletten dolayı yangın çıkan yangın korkuya sebep oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.
​Suriyeli Dilencinin Üzerinden Servet Çıktı
​Suriyeli Dilencinin Üzerinden Servet Çıktı
Zabıtanın düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu bir dilencinin üzerinden 5500 dolar, 3800 Türk Lirası ve 31 bin Suriye Lirası çıktı.
78 Göçmen Kaçarken Yakalandı
78 Göçmen Kaçarken Yakalandı
Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonda 78 göçmen ile bir 1 organizatör yakalandı.
Valilikten Duyuru! Şanlıurfa’da 1 Hafta Süreyle Tüm Etkinlikler Yasaklandı
Valilikten Duyuru! Şanlıurfa’da 1 Hafta Süreyle Tüm Etkinlikler Yasaklandı
Sen Başbakan Gibi Görün Ama Başbakan Gibi Olma
Sen Başbakan Gibi Görün Ama Başbakan Gibi Olma
Mozaik’lere Kadın Eli
Mozaik’lere Kadın Eli
Karaköprü’de Gençler Yuvada Kaldı
Karaköprü’de Gençler Yuvada Kaldı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:31
Güneş
05:11
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:51
Yatsı
21:24
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿