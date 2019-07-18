Valilikten Duyuru! Şanlıurfa’da 1 Hafta Süreyle Tüm Etkinlikler Yasaklandı

Şanlıurfa’da 1 Hafta Süreyle Tüm Etkinlikler Yasaklandı

Valilikten Duyuru!Şanlıurfa Valiliği, 15 gün süreyle merkez ve ilçelerde yapılacak tüm etkinliklere yasak getirdi.Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 15 gün süreyle İl merkezi ve ilçelerde yapılacak tüm etkinliklere yasak getirildiği bildirildi. Açıklamada, “Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda meydana gelebilecek istenmeyen olayların engellenebilmesi adına, valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununun 17. maddesine istinaden, yapılması muhtemel her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinlikler, 18 Temmuz 2019 saat: 08.00 ile 25 Temmuz 2019 saat 23.59’a kadar il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır” denildi.Editör: Bahar Yüksel