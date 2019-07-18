Demet Akalın, Sahnede Seyircilere Takıldı

Karını Balayına Buraya Mı Getirdin?

-​Demet Akalın’dan Yeni Evli Çifte: Karını Buraya Mı Getirdin?Türk pop müziğinin yıldız isimlerinden Demet Akalın Bodrum’da konser verdi. Tıklım tıklım dolan mekanda adım atacak yer kalmazken, ünlü sanatçının hayranları kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Sahneye rengarenk pullu elbisesi ve güneş gözlüğü ile çıkan Akalın, şarkılarını hayranları için söyledi. Yeni ve eski şarkılarını söyleyen ünlü sanatçı, şarkı aralarında hayranlarına takılmadan edemedi.Akalın, Bodrum’a balayına geldiğini söyleyen bir hayranına “Allah cezanı verecek, alem sana gülecek. Karını balayında Pasha’ya, Demet Akalın konserine mi getirdin. Gözün çıkmasın, insan Jeniffer Lopez’e falan götürür. Canım benim mutluluklar” dedi. 2 günlük evli olan çifti ikramlara boğan Akalın, çiftin eğlenmek için geldiği Pasha’daki bütün hesabını ödedi. Yaptığı bu hareketler Akalın hayranları tarafından alkış yağmuruna tutuldu.Şarkılarını zaman zaman sahneden inip sevenleri ile söyleyen ünlü sanatçı, dansları ile de büyük beğeni topladı.Editör: Bahar Yüksel