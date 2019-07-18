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Bu haber 18 Temmuz 2019 21:30:54 Tarihinde eklenmiştir.

​Sacda Yufka Ekmek Yapan Kadın Evi Ateşe Verdi

Binanın çatısında yufka ekmeği yapılan sacdan çıktığı iddia edilen yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.

​Sacda Yufka Ekmek Yapan Kadın Evi Ateşe Verdi

Edinilen bilgilere göre, Denizli’nin Mehmetçik Mahallesi 2565 Sokak’ta 3 katlı binanın çatısına çıkan G.Z. isimli kadın sacda yufka ekmeği pişirmek için ateş yaktı. 


 

Ateşi Söndürdüğünü Sandı, çatıdan Dumanlar Yükselince Dark Etti

Ekmeği pişirdikten sonra ateşi söndürdüğünü düşünerek aşağı inen kadın bir süre sonra çatıdan dumanlar geldiğini görünce durumu itfaiye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale eti. Merdiven yardımıyla yangına müdahale eden ekipler alevlerin binaya sıçramasını önledi. Yangın yaklaşık yarım saatlik bir müdahalenin ardından kontrol atına alınabildi. 

Olayın ardından soruşturma başlatıldı. 





Editör: Bahar Yüksel
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