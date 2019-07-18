​Sacda Yufka Ekmek Yapan Kadın Evi Ateşe Verdi

Ateşi Söndürdüğünü Sandı, çatıdan Dumanlar Yükselince Dark Etti

Edinilen bilgilere göre, Denizli’nin Mehmetçik Mahallesi 2565 Sokak’ta 3 katlı binanın çatısına çıkan G.Z. isimli kadın sacda yufka ekmeği pişirmek için ateş yaktı.Ekmeği pişirdikten sonra ateşi söndürdüğünü düşünerek aşağı inen kadın bir süre sonra çatıdan dumanlar geldiğini görünce durumu itfaiye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale eti. Merdiven yardımıyla yangına müdahale eden ekipler alevlerin binaya sıçramasını önledi. Yangın yaklaşık yarım saatlik bir müdahalenin ardından kontrol atına alınabildi.Olayın ardından soruşturma başlatıldı.Editör: Bahar Yüksel