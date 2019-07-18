Katliam Gibi Kaza! 17 Ölü, 50 Yaralı

17 kişilik minibüse 67 kişi bindirilmiş

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Van'ın İpekyolu ilçesi Ilıkaynak Mahallesi yolunda meydana geldi.Sürücüyle birlikte içerisinde 67 kişinin bulunduğu 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yaklaşık 200 metrelik şarampole yuvarlandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüyle birlikte 5'i çocuk, 6'sı kadın olmak üzere toplam 17 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı. Kırsal alanda etrafa savrulan yaralılar, bölgeye sevk edilen ekipler ve vatandaşların yardımı ile vadiden çıkarılarak ambulanslara taşındı. Yaralılar, Van'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Aracın içinde sıkışarak hayatını kaybedenlerin cesetleri ise yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından araçtan çıkarılarak cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Sıkıştığı yerden çıkartılan sürücünün solunda bir çocuğun, sağında ise 4 kişinin olduğu görüldü. Kaza sonrası Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan olay yerine gelerek, çalışmaları koordine etti.Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 17 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı kazada yaralı göçmenleri hastanede ziyaret etti.Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Ilıkaynak Mahallesi yolunda göçmenleri taşıyan Gökhan Sırma yönetimindeki 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrilmişti. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı göçmenleri ziyaret etti. Burada İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'ndan bilgi alan Vali Bilmez, ardından göçmenlerin bulunduğu servisleri ziyaret ederek, ‘geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.Vali Bilmez, elim kazada an itibariyle ölen kişi sayısının sürücüyle birlikte 17, yaralı sayısının da 50 olduğunu söyledi. İçlerinde durumu ağır olanların da bulunduğunu ifade eden Bilmez, “Ölüler arasında çocuklar ve kadınlar da var. Umarım yaralılardan başka ölen olmaz. Aracın sürücüsü de olay yerinde öldü. Sürücünün daha önce de kaçak göçmen taşımaktan dolayı hakkında adli işlem yapılmış. Normal şartlarda 17-18 kişilik bu minibüsün koltuklarını sökerek 67 kişiyi sığdırmışlar” dedi.Editör: Bahar Yüksel