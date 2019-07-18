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Bu haber 18 Temmuz 2019 19:00:41 Tarihinde eklenmiştir.

Haşere İlaçlamasında 16 Kişi Zehirlendi

Haşere İlaçlamasında 16 Kişi Zehirlenerek Hastaneye kaldırıldı

Haşere İlaçlamasında 16 Kişi Zehirlendi

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, belediyenin haşerelere yönelik yapmış olduğu ilaçlama sonucu Kaya Mahallesi'nde 16 kişi zehirlendi.



 

Zehirlenen Vatandaşlar Kocaköy Devlet Hastanesi'ne Kaldırılarak Tedavi Altına Alındı

Zehirlenen vatandaşlar Diyarbakır’ın Kocaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan müdahale sonucu durumu ağır olan 2 kişinin Diyarbakır’a sevk edildiği öğrenildi. 

Olayla ilgili yetkililerin inceleme başlattığı öğrenildi. 



Editör: Ahmet Şen







 
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Haşere İlaçlamasında 16 Kişi Zehirlendi
Haşere İlaçlamasında 16 Kişi Zehirlendi
Haşere İlaçlamasında 16 Kişi Zehirlenerek Hastaneye kaldırıldı
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