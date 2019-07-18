Haşere İlaçlamasında 16 Kişi Zehirlendi

Zehirlenen Vatandaşlar Kocaköy Devlet Hastanesi'ne Kaldırılarak Tedavi Altına Alındı

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, belediyenin haşerelere yönelik yapmış olduğu ilaçlama sonucu Kaya Mahallesi'nde 16 kişi zehirlendi.Zehirlenen vatandaşlar Diyarbakır’ın Kocaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan müdahale sonucu durumu ağır olan 2 kişinin Diyarbakır’a sevk edildiği öğrenildi.Olayla ilgili yetkililerin inceleme başlattığı öğrenildi.Editör: Ahmet Şen