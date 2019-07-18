Sen Başbakan Gibi Görün Ama Başbakan Gibi Olma

“Küçük Hesaplar içinde Olsaydım Başbakanlığı Bırakmazdım”

Sen Başbakan Gibi Görün Ama Başbakan Gibi OlmaAhmet Davutoğlu; Youtube kanalı üzerinden yayınlanan programda İsmail Saymaz , Akif Beki ve Yavuz Oğhan’ın sorularını cevapladı. Yapmış olduğu Başbakanlık görevini bırakma kararı aldığı saatleri gazetecilere ilk defa anlatan Ahmet Davutoğlu; "MKYK ile bana; 'Sen başbakan gibi görün ama başkan olma, başbakanmış gibi yap ama yetki kullanma' dendi. Bunu benden Cumhurbaşkanı ve MKYK'ya imza atanlar istiyordu" dedi.

“Küçük hesaplar içinde olsaydım başbakanlığı bırakmazdım” diyerek soruları yanıtlamaya devam eden Davutoğlu; zaman zaman farklı konulara da değindi.

Siyasetteyken Maddi Durumum Daha Kötüleşti

İçerdeki Zedelemelerden Korktuğum İçin Sustum

Çarpık Bir Parlamenter Sisteminden Çarpık Bir Başkanlık Sistemine Geçtik..

Sevaplar Onlara Günahlar Bana Yazıldı

Siyasette de sivil hayatta da Sayın Cumhurbaşkanı ile aralarının iyi olduğunu belirten Davutoğlu; “Yeri geldiğinde sayn Cumhurbaşkanı ile bazen tansiyonu yüksek görüşmeler de yaptım” dedi.“Devleti asla hükümetsiz bırakmayacağımızı; amacımızın Erdoğansız bir Türkiye olmadığını herkes bilmeli ““Siyaseti para kazanmanın kapısı olarak değil; halkımıza hizmet aracı olarak gördüm” diyen Davutoğlu Vize Muafiyeti konusuna da değinerek; “Keşke bir ay daha sabretseydim o zaman vize muafiyeti alırıdm” dedi,%49.5’in hukukunu korumak için başbakanlıktan ayrıldığını defaetle vurgulayan Davutoğlu“Türkiye’de temiz siyaset yapmayacaksam hiçbir makama gelmem ve benim için temiz siyaset olmadan hiçbir makamın önemi yoktur” diyerek herhangi bir Parti kurup kurmayacağı üzerinede şunları kaydetti; “Burada parti kurmaktan bahsetmedim partimiz dedim”Şimdiye kadar neden sustunuz sorusuna da “İçerdeki zedelemelerden korktuğum için sustum; biliyorum aslında susarak içerde beklemek doğru değildir” dedi. Ve diğer konular hakkında da şu beyanatlarda bulundu; “Örneğin çocuklarınızı devlet kadrsuna yerleştirmemeniz lazım; eğer bunu yaparsanız çocuklarınızı düşünmekten devleti düşünemez hale gelirsiniz..Çarpık bir parlamenter sisteminden çarpık bir Başkanlık sistemine geçtik..Teknokrat bakanların olması devlet ile siyasetin arasını açtı…”Halkımızın kafasını sürekli meşgul eden ve bunun yanısıra aleyhine kara propaganda olarak kullanılan Suriye konusunda da ilk kez bu kadar net konuşan Davutoğlu, gazetecilerin cesaretli sorularına zaman zaman gülümseyerek ve sempatik tavırlarla cevapladı.

“Suriye konusunda tüm kazanımlar ve sevaplar onlara; olumsuzluklar ve günahlar ise tabiri caizse bana yazıldı. Suriye bagajı bana yükleniyorsa kabul ediebilir bir şey değil bu. Suriye’de tek bir hane dahi yıkılmışsa acısı yüreğimdedir.

Kore Savaşı’nı da O Çıkardı Desinler

Bizim zamanımızda Terörist gurupların ülkemizden geçtiği ve onlara müdahale edilmediği söyleniyor. Bakın arkadaşlar demokratik ülkelerde işler böyle yürümez. Örneğin Yurtdışından gelen birinin Turist mi Terörist mi olduğunu nasıl anlayacak ve suç işlemeden nasıl ve hangi gerekçeyle takibe alarak hakkında yasal işlem yapacaksınız!Eğer ülkenin maslahatı uğruna her olumsuzluk bana yüklenilecekse; mesela Kore ile ilgili ilikiler gelişeşecekse benim için; “Kore Savaşı’nı da o çıkardı” diyebilirler”Editör: Ahmet Şen