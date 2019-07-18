Mozaik’lere Kadın Eli







Kadınların Meslek Sahibi Olmasına Olanak Sağlanıyor







Kadınların Sosyalleşmesini Hedefleyen Proje

Büyükşehir Belediyemize Teşekkür Ediyoruz

Mozaik şehri Şanlıurfa’da mozaik sanatının devam etmesi için birçok çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa kent merkezi ve ilçelerde kurduğu 13 Kadın Destek Merkezi'nde kadınlara yönelik mozaik kursları düzenliyor.Toplumun her kesiminin ihtiyacına karşılık vermek adına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün önemle üzerinde durduğu Sosyal Belediyecilik ilkesi ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kadınların meslek sahibi olmasına olanak sağlıyor.Tarihi yapısı ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Şanlıurfa’da bulunan mozaikler ile bu zengin kültürün tekrar yaşatılması adına birçok çalışma başlatıldı. 13 Kadın Destek Merkezleri ile kadınlara yönelik çok çeşitli kurslar açan Büyükşehir Belediyesi, çağın gerektirdiği yenilikleri bünyesinde barındırıyor. El işi ve sanat anlamında birçok kurs açarak kadınların sosyalleşmesini sağlıyor.Kadınların hayal ettiği tasarımları Mozaik Sanatı ile buluşturan kurslarda, Şanlıurfa’nın eski kültürü ve sanatı olan Mozaik Sanatı tekrar yaşatılıyor.Verilen imkânlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür eden kadınlar, “Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Eskiden evde vakit geçiriyorduk şimdi ise burada istediğimiz sanat dalı ile uğraşıyoruz. Ayrıca Kadın Destek Merkezleri'nde bulunan kreşlere çocuklarımızı da getiriyoruz. Hem onlar hem de biz burada güzel vakit geçiriyoruz. Bu tür sosyal çalışmaların devamını diliyoruz” diye konuştular.Öte yandan kadınlara yönelik hizmet veren kadın kültür ve destek merkezilerine gelen kadınların çocuklarına merkezde bulunan kreşlerde uzman öğreticiler tarafından çeşitli eğitimler veriliyor.Editör: Ahmet Şen