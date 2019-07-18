

Cemil Çadak'a yeni görev verildi







Ak Parti il Başkan Yardımcısı Cemil Çadak Ak Parti Şanlıurfa İl Yönetimi Görevinden İstifa Ederek Yeni Göreve Başladı

Ak Parti il Başkan Yardımcısı Cemil Çadak, İl Yönetim Kurulu toplantısında arkadaşlarına veda etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından kamulaştırma uzlaştırma komisyonu danışmanlığına getirilen Cemil Çadak İl Başkanlığı görevinden istifa etti.Uzun süredir Ak Parti’ye Hizmet eden Çadak’a Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve il Başkanı Bahattin Yıldız hizmetlerinden ötürü Cemil Çadak’a plaket verdiler.Editör: Ahmet Şen