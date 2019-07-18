





Döner Sermaye İçin Gereksiz Tahliller Yapıyorlar





Deterjan Yoksa Hijyen de Yok; Hijyen Yoksa Sağlık da Olmaz!



İl Sağlık Müdürü Sessizliğini Koruyor!

Şanlıurfa’da sağlık sorunlarının bitmek nedir bilmediğini ve buna bir yenisinin eklendiğini yine bizzat hastanedeki bir personelden öğreniyoruz:Son zamanlarda bunu çok duyuyorum; "Hastanelerde sabun bile yok!" diyorlar. Diğer taraftan döner sermaye için gereksiz tahliller vs yapıyorlar hem sağlığa zarar hem de israf.Deterjan deyince hijyen; hijyen deyince sağlık ve sağlık deyince de hastaneler gelir aklımıza. Hastane ismini duyduğumuz zaman ise soyutlama yeteneğine sahip biz insanların algısı bizzat hastalık ve bakterilerle mücadele edilen yerleri algılar. Öyleyse hastalara şifa dağıtan bu kurumlar, her mekan ve kurumdan daha hijyenik olmalıdırlar ki bakteri va çeşitli hastalıklara yenik düşmüş insanların derdine deva olsun.Ayrıca bu kadar ciddi iddialara İl Sağlık Müdürlüğü'nün sessiz kalması da kafalarda soru işaretleri yaratıyor. Zaten vekil veya vekil başhekimler ile yönetilen Şanlıurfa Hastaneleri'nin hali içler acısı. İl Sağlık Müdürlüğü’nün halen bu konuda sessiz kalması kabul edilebilir bir durum değil. Sessizliği adeta; “sükut ikrardan ibarettir” atasözünü doğrular nitelikte.Editör: Ahmet Şen