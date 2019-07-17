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Bu haber 17 Temmuz 2019 22:45:34 Tarihinde eklenmiştir.

​Önce Yumrukladı, Ardından Arabayla Üzerinden Geçti

Bir kişi kavga ettiği şahsı darp etti ardından aracıyla üzerinden geçti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

​Önce Yumrukladı, Ardından Arabayla Üzerinden Geçti

Olay, dün öğle saatlerinde Siirt’in Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. M.B.S. ile F.E. isimli şahıslar mahallede karşılaşınca aralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. 

 

Önce Tartıştılar Sonra Arabayla Üzerinden Geçti

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle F.E., M.B.S.'yi yumrukladı. M.B.S. aldığı yumruk darbeleriyle yere yığıldı. Bu sırada olay yerinden geçen M.B.S.'nin oğlu, babasının yerde olduğunu görünce koşarak yanına geldi. M.B.S.'nin oğlu ardından F.E.'nin aracını tekmeledi. Olayın ardından aracına binen F.E. aracıyla geri manevra yaparak yerde yatan M.B.S.'nin üzerinden geçip, olay yerinden uzaklaştı.



 

Şahsın Durumu İyi 

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan M.B.S. ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.B.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, F.E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kavga anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.  




Editör: Bahar Yüksel
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