​Mahmut Tanal, Milli Piyango Talihli Haberine Temkinli Yaklaşıyorum

Tanal, Albayrak’a Soru Yöneltmiştim

Tanal’ın Milli Piyango Talihlisi Hakkında Verdiği Soru Önergesi;

2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazananın ortaya çıkmaması üzerine CHP’li vekil Mahmut Tanal, 8 Temmuz 2019 tarihinde soru önergesi verdi. soru önergesinden sonra Milli Piyango Talihlisinin ortaya çıktığı ile ilgili yapılan haberlerden sonra açıklamada bulunan Tanal; “Şimdi talihlinin ortaya çıktığı söyleniyor. Temkinli yaklaşıyorum.” dedi.Tanal'ın sosyal medya hesabında konu ile ilgili şu açıklamada bulundu;“Geçtiğimiz hafta 70 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi tutturan talihlinin ortaya çıkmaması, Milli Piyango çekilişlerinin güvenirliliğine ilişkin soru önergesi vermiştim, Berat Albayrak'a sorular yöneltmiştim. Şimdi talihlinin ortaya çıktığı söyleniyor. Temkinli yaklaşıyorum.”Editör: Bahar Yüksel