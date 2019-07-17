​Mahmut Tanal, Milli Piyango Talihli Haberine Temkinli Yaklaşıyorum

2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazananın ortaya çıkmaması üzerine CHP’li vekil Mahmut Tanal, 8 Temmuz 2019 tarihinde soru önergesi verdi. soru önergesinden sonra Milli Piyango Talihlisinin ortaya çıktığı ile ilgili yapılan haberlerden sonra açıklamada bulunan Tanal; “Şimdi talihlinin ortaya çıktığı söyleniyor. Temkinli yaklaşıyorum.” dedi.
Tanal'ın sosyal medya hesabında konu ile ilgili şu açıklamada bulundu;
Tanal, Albayrak’a Soru Yöneltmiştim“Geçtiğimiz hafta 70 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi tutturan talihlinin ortaya çıkmaması, Milli Piyango çekilişlerinin güvenirliliğine ilişkin soru önergesi vermiştim, Berat Albayrak'a sorular yöneltmiştim. Şimdi talihlinin ortaya çıktığı söyleniyor. Temkinli yaklaşıyorum.”
Tanal’ın Milli Piyango Talihlisi Hakkında Verdiği Soru Önergesi;
Editör: Bahar Yüksel
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