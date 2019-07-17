Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 17 Temmuz 2019 22:00:09 Tarihinde eklenmiştir.

​Mahmut Tanal, Milli Piyango Talihli Haberine Temkinli Yaklaşıyorum

CHP’li vekil Mahmut Tanal, 8 Temmuz 2019 tarihinde Milli Piyango İdaresi’nin 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazananın ortaya çıkmaması ile ilgili soru önergesi verdiğini hatırlatarak dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

​Mahmut Tanal, Milli Piyango Talihli Haberine Temkinli Yaklaşıyorum

2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazananın ortaya çıkmaması üzerine CHP’li vekil Mahmut Tanal, 8 Temmuz 2019 tarihinde soru önergesi verdi. soru önergesinden sonra Milli Piyango Talihlisinin ortaya çıktığı ile ilgili yapılan haberlerden sonra açıklamada bulunan Tanal; “Şimdi talihlinin ortaya çıktığı söyleniyor. Temkinli yaklaşıyorum.” dedi.

Tanal'ın sosyal medya hesabında konu ile ilgili şu açıklamada bulundu;



 

Tanal, Albayrak’a Soru Yöneltmiştim

“Geçtiğimiz hafta 70 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi tutturan talihlinin ortaya çıkmaması, Milli Piyango çekilişlerinin güvenirliliğine ilişkin soru önergesi vermiştim, Berat Albayrak'a sorular yöneltmiştim. Şimdi talihlinin ortaya çıktığı söyleniyor. Temkinli yaklaşıyorum.”



 

Tanal’ın Milli Piyango Talihlisi Hakkında Verdiği Soru Önergesi;







Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Ekonomi
​Mahmut Tanal, Milli Piyango Talihli Haberine Temkinli Yaklaşıyorum
​Mahmut Tanal, Milli Piyango Talihli Haberine Temkinli Yaklaşıyorum
CHP’li vekil Mahmut Tanal, 8 Temmuz 2019 tarihinde Milli Piyango İdaresi’nin 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazananın ortaya çıkmaması ile ilgili soru önergesi verdiğini hatırlatarak dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.
​Milli Servet Hurdaya Çıktı, 8 Yıldır Bekleyen Var
​Milli Servet Hurdaya Çıktı, 8 Yıldır Bekleyen Var
Otoparklarda bağlı tutulan araç sayılarında artış yaşanıyor. Aralarında 8 yıldır bekleyen araçların birçoğunun çürüdüğü gözlenirken, yine bu araçların ihaleyle hurda olarak satıldığı bildirildi. Antalya genelinde yetkili olarak 3 otoparkın bulunduğunu ifade eden Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, kent merkezinde yaklaşık 5 bine yakın otomobil, 4 bine yakın da motosikletin yedieminlerde bulunduğunu söyledi.
Kurbanlıklar Gelmeye Başladı. Geçen Yıla Göre Fiyatlar Yüzde Kaç Arttı
Kurbanlıklar Gelmeye Başladı. Geçen Yıla Göre Fiyatlar Yüzde Kaç Arttı
Kurban bayramına bir ay kala pazar hareketlenmeye başladı. Büyük baş hayvan fiyatları 8 bin liradan başlıyor.
Kamu İşçilerine Zam Teklifi Belli Oldu
Kamu İşçilerine Zam Teklifi Belli Oldu
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Hükumetin 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 4 zam önerisinin kabul edilecek bir tarafı olmadığını belirterek,” Tek üzüntüm kamuoyuna tebessüm ettirecek bir haber veremiyor olmak “ dedi.
Kırmızı Etin Kilosu 55 Liraya Kadar Düştü
Kırmızı Etin Kilosu 55 Liraya Kadar Düştü
Fiyatıyla cep yakan kırmızı et fiyatları, Türkiye Kasaplar Federasyonu ile Et ve Süt Kurumunun girişimleriyle yüzde 13 oranında düştü. İndirimle birlikte 65 liraya kadar çıkan kemiksiz etin fiyatı 55 liraya düştü.
​İŞKUR 92 Milyon Lira Kaynak Ayırdı! Meslek Danışmanlık Hizmeti Geliyor
​İŞKUR 92 Milyon Lira Kaynak Ayırdı! Meslek Danışmanlık Hizmeti Geliyor
İstihdamın tabana yayılması için bütçesinden 92 milyon lira kaynak ayıran İŞKUR, başta kadın ve gençler olmak üzere her alanda meslek danışmanlığı hizmeti verecek.
Eski Merkez Bankası Başkanı Konuştu! Başkanın Görevden Alınması Mümkün Değil
Eski Merkez Bankası Başkanı Konuştu! Başkanın Görevden Alınması Mümkün Değil
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı, Çetinkaya'dan boşalan göreve Yardımcısı Murat Uysal atandı.
Benzine İndirim Yapıldı
Benzine İndirim Yapıldı
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 11 kuruş olarak yansıyacak.
​Bu Koyunların Doğmamış Kuzuları Bile Satılıyor
​Bu Koyunların Doğmamış Kuzuları Bile Satılıyor
Dünyanın en iyi etçi ve damızlık küçükbaş hayvanları arasında gösterilen Alman Karakafa (Schwarzkopf) damızlık koyun bakan üretici; taleplere yetişemezken, doğmamış kuzuları için bile sıra veriyor.
Bakan Albayrak,Haziran Rakamları İle Yıllık Hedefimizin Altına Geldik
Bakan Albayrak,Haziran Rakamları İle Yıllık Hedefimizin Altına Geldik
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Albayrak, enflasyonda düşüş trendinin sürdüğünü belirtti.
​Fiyatlar Çiftçiyi Üzdü! Tarlada 1,75 Halde 6 TL
​Fiyatlar Çiftçiyi Üzdü! Tarlada 1,75 Halde 6 TL
550 dekar alanda hasadı devam eden vişne tarlada 1.75, İstanbul’da ise halde 6 liradan satılıyor.
Otogaza İndirim, Benzine Zam
Otogaza İndirim, Benzine Zam
Dün gece yarısından itibaren otogazın litresinde 19 kuruş indirim, benzinin litresinde 27 kuruş fiyat artışı uygulanacak.
​Milli Servet Hurdaya Çıktı, 8 Yıldır Bekleyen Var
​Milli Servet Hurdaya Çıktı, 8 Yıldır Bekleyen Var
​Suriyeli Dilencinin Üzerinden Servet Çıktı
​Suriyeli Dilencinin Üzerinden Servet Çıktı
Kuzey Irak'ta Türklere Saldırı! Bir Diplomat Şehit Oldu
Kuzey Irak'ta Türklere Saldırı! Bir Diplomat Şehit Oldu
​Şanlıurfa’da Susayan Köpeğe Ayakkabısıyla Su İçirdi
​Şanlıurfa’da Susayan Köpeğe Ayakkabısıyla Su İçirdi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:30
Güneş
05:11
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:51
Yatsı
21:25
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿