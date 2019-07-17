​12 Yıldır Ataması Yapılmayan Öğretmen Hayatına Son Verdi

Daha Önce Kardeşi Hırsızlar Tarafından Öldürülmüştü

Mardin Mityat’ta yaşayan Güler Adam (35) on iki yıl önce Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Adam’ın en son girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları sonrasında ataması yapılmadı. Ataması yapılmadığı için psikolojik bunalıma giren Güler Adam, kendi evinde yaşamına son verdi.Adam’ın ağabeyi Emre Adam, on iki yıldır ataması yapılmayan kardeşinin psikolojik bunalıma girdiğini, çok üzgün olduklarını, ataması yapılmayan öğretmenlerin bir bir intihar ettiğini ve buna son verilmesini istedi. Üç yıl önce Aydın’da bakkal dükkanı işlettiği sırada ağabeyi Zeynettin Adam’ın da hırsızlar tarafından öldürüldüğünü belirten Emre Adam, kız kardeşinin canına kıymasıyla acılarının katlanarak arttığını söyledi.Editör: Bahar Yüksel