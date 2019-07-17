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Bu haber 17 Temmuz 2019 20:30:44 Tarihinde eklenmiştir.

​Korkutan Yangın! 300 Bin Dolar Vardı!

Elektrikli bisikletten dolayı yangın çıkan yangın korkuya sebep oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

​Korkutan Yangın! 300 Bin Dolar Vardı!

Olay, İstanbul Fatih’in  Demirtaş Mahallesi Hayriye Hanım Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. 


 

Suni Deri İmalathanesinde Yangın Çıktı

İddiaya göre, suni deri imalathanesinin depo bölümünde bulunan elektrikli bisiklette yanma meydana geldi. Çıkan yangın kısa süre içerisinde tüm depoyu sardı. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan depodan çıkan duman itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilerek yangına müdahale edildi. Yoğun dumandan bazı itfaiye görevlileri de etkilendi.
Polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken meraklı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.


 

 “Tamamen mahvolduysa 300 bin dolar vardır”

Yangını haber alarak olay yerine gelen iş yeri sahibi Mehmet Bengi, “Elektrikli bisiklet galiba patlayan. İçeride kemer imalatı vardı. Lastik gibi yanıcı maddeler de vardı. Plastik türü malzemeler var. Suni deri imalatı yapıyoruz. Yani petrol ürünü. Burası hem imalat hem depo olarak kullanılıyor. Yani tamamen mahvolduysa bir 300 bin dolar vardır” diye konuştu.





Editör: Bahar Yüksel
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