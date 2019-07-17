Vekil Yıldız, Ekibiyle Gece Gündüz Demeden Çalışıyor

Milletvekili Yıldız, şu anda en çok ziyaret edilen Vekil, durumunda.Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, yaptığı açıklamada; “Urfamıza hizmet etmeyi kendinize şiar edinmiş durumdayız. Dolayısıyla halkımızın sorunlarını çözümü için ekibimizle beraber gece gündüz demeden, saat mefhumu olmaksızın aralıksız çalıştıklarını aktaran Yıldız, “Bizim buradaki asli görevimiz halkımıza hizmettir, halkımızın yanında olmaktır, halkımıza yaren olmaktır ve halkımızın sorunlarını çözmektir. Çünkü bizi buraya gönderen halk olduğunu belirten Yıldız, “Biz halkımız bize vermiş bu Kutsi emanete layık olmaya çalışıyoruz. Bundan dolayı biz her zaman halkımızın emrine amadeyiz. “dedi.Editör: Ahmet Şen