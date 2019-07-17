Kuzey Irak'ta Türklere Saldırı! Bir Diplomat Şehit Oldu

Erbil’de 1 Diplomat Şehit Oldu

Türkiye'nin Erbil Konsolosluğu yakınındaki bir restoranda, konsolos yardımcısının da aralarında bulunduğu 4 konsolosluk çalışanına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir Türk diplomat şehit olurken, 2 konsolosluk görevlisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 2 adet uzun namlulu silahla restorana giren saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.Dışişleri Bakanlığı, Erbil'de Türk konsolosluk çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün (17 Temmuz) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi, başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk Milletine sabır diliyoruz" denildi.Editör: Bahar Yüksel