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Bu haber 17 Temmuz 2019 15:50:54 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'da Kaza Yapan Sürücüler Tekme Tokat Kavga Ettiler

Şanlıurfa’da kaza yapan araç sürücüleri birbirlerine yol vermedikleri gerekçesiyle tekme tokat kavga ettiler.

Şanlıurfa'da Kaza Yapan Sürücüler Tekme Tokat Kavga Ettiler

Önce Birbirlerine Yol Vermediler Sonra Kavga Ettiler



Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobil, sürücülerin birbirine yol vermek istememesi nedeniyle çarpıştı. Kazada araçlarda hafif hasar oluşurken araçlarından inen sürücüler tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. Sürücülerin birbirini yumrukladığı kavga bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, araya giren vatandaşlar kavga edenleri ayırmakta güçlük çekti. 


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobil, sürücülerin birbirine yol vermek istememesi nedeniyle çarpıştı. Kazada araçlarda hafif hasar oluşurken araçlarından inen sürücüler tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. Sürücülerin birbirini yumrukladığı kavga bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, araya giren vatandaşlar kavga edenleri ayırmakta güçlük çekti. 


Editör: Ahmet Şen

 
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Asayiş
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Şanlıurfa'da Kaza Yapan Sürücüler Tekme Tokat Kavga Ettiler
Şanlıurfa'da Kaza Yapan Sürücüler Tekme Tokat Kavga Ettiler
Şanlıurfa’da kaza yapan araç sürücüleri birbirlerine yol vermedikleri gerekçesiyle tekme tokat kavga ettiler.
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