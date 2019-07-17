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Bu haber 17 Temmuz 2019 13:39:35 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da Yarım Asırdır 75 Derecelik Ateşin Önünde Çalışıyor

51 yıldır kalay yapan usta; teknoloji karşısında tutunmaya çalışıyor

Şanlıurfa’da Yarım Asırdır 75 Derecelik Ateşin Önünde Çalışıyor

Sanlıurfa'nın kavurucu yaz aylarında bile mesleğine devam eden ve yarım asırdır 75 derecelik ateşin önünde kalaycılık yapan Ömer Yalyanç; mesleğini gelişen teknoloji karşısında sürdürmeye çalışıyor.


 

Şanlıurfa'da Sadece Üç Kalaycı Kaldı

Yalyanç, Şanlıurfa'da sadece 3 kalaycının kaldığını ve bunların da para kazanamadıkları için meslekten uzaklaştığını belirtti.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Tarihi Kapalı Çarşı içerisindeki Bakırcılar Çarşısı'nda kalaycılık yapan mesleğin son temsilcilerinden Ömer Yalyanç,  gelişen teknoloji karşısında mesleğini sürdürmeye çalışıyor. Yalyanç, kendisine ait küçük bir dükkanda gelen az sayıdaki bakır kapları ocaktaki ateşi körükleyerek kalaylıyor. 

Kalaylanan bakır tencere ve kapların içinde yapılan yemeklerin şifalı olduğunu belirten Yalyanç, yaz aylarında ocaktaki ısıyla birlikte 75 derece sıcaklıkta çalıştığını ve zor şartlar altında mesleğini sürdürdüğünü, 
çarşıda da mesleğin sadece 3 temsilcisi kaldığını ifade etti.






 

Hem Övdü Hem De Eleştirdi 


Kalaycılık mesleğini sıcaklıkla birlikte çok zor şartlarda sürdürmeye çalıştığını belirten Ömer Yalyanç, “Ben 51 yıldır kalay mesleğiyle uğraşıyorum. Kalayın faydaları çoktur. Kalaydan yapılan eşyalarda hastalık olmaz. Kalaydan yapılan bardaklardan su içince faydası vardır, ağızda koku yapmaz. Kalaylı tencerelerde pişen yemek çok lezzetli olur. Şimdi çıkan porselen, naylon gibi eşyalar sağlıklı değildir. Kalaydan yapılan tencerenin yemeği farklı olur, çelik kap tenceresinden yapılan yemek farklı olur. 



 

Bizim İşimiz Zordur.

Sıcaklık ocaktaki ateşle birlikte 75 derecece kadar çıkıyor. Biz bu ısının yanı başında çalışıyoruz. Normalde kalaycılık mesleği herkesin yapabileceği bir meslek değildir. Biz artık burada günümüzü bitiriyoruz. Kalaydan eskisi gibi para kazanamıyoruz. Kalaydan yaptığımız eşyalar ucuzdur. Üç parça eşyayı 40 lira gibi bir fiyattan satıyoruz. Ürün başına kalaydan kazancımız 8 liradır. Kalaydan kazancımız fazla yok. Şimdi biz bu işi bitirsek, kimse artık bu işi yapmaz. Bu çarşıda bu işi yapan 3 kişi kalmışız. Bu işten artık bıkmışım. Kalaydan yapılan ve yemek için kullanılan tencere, kap, tas ve kazan gibi eşyalar çok faydalıdır. Eskiden hiçbir hastalık yoktu. Şimdiki hastalıklar hepsi bu kaplardan oluyor” diye konuştu. 





Editör: Ahmet Şen
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Şanlıurfa’da Yarım Asırdır 75 Derecelik Ateşin Önünde Çalışıyor
Şanlıurfa’da Yarım Asırdır 75 Derecelik Ateşin Önünde Çalışıyor
51 yıldır kalay yapan usta; teknoloji karşısında tutunmaya çalışıyor
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