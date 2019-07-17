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Bu haber 17 Temmuz 2019 13:31:38 Tarihinde eklenmiştir.

​AFAT Ölçüm Yaptı! Kız Öğrenci Yurdunda 9 Kişi Hastanelik Oldu

Özel bir kız öğrenci yurdunda yanlışlıkla sıkıldığı iddia edilen biber gazından etkilenen 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

​AFAT Ölçüm Yaptı! Kız Öğrenci Yurdunda 9 Kişi Hastanelik Oldu

Olay, Ankara Çankaya'daki Kızılay Mahallesi Necatibey Caddesinde bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda yaşandı. 


 

9 Öğrenci Nefes Almakta Zorlandı

Edinilen bilgilere göre, yurdun -1. katında bulunan bazı öğrenciler, nefes almakta zorlandıklarını söyledi. Yurtta çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Servis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yurda gelen sağlık ekipleri, nefes darlığı ve öksürük gibi şikayetleri nedeniyle 9 öğrenciyi hastaneye sevk etti.



 

AFAD Ekipleri Gaz Ölçümü Yaptı

Öğrencilerin binadan tahliye edilmesinin ardından AFAD ekipleri, maske ve özel kıyafetleriyle yurda girerek gaz ölçümü yaptı. Binada inceleme ve ölçüm yapan AFAD ekipleri, öğrencilerin biber gazından etkilendiğini belirledi. Biber gazının, yanlışlıkla sıkıldığı iddia edilirken, gazın dağılmasının ardından öğrenciler yeniden binaya alındı.
Gazdan etkilenerek tedavi altına alınan 9 öğrencinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.




Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​AFAT Ölçüm Yaptı! Kız Öğrenci Yurdunda 9 Kişi Hastanelik Oldu
​AFAT Ölçüm Yaptı! Kız Öğrenci Yurdunda 9 Kişi Hastanelik Oldu
Özel bir kız öğrenci yurdunda yanlışlıkla sıkıldığı iddia edilen biber gazından etkilenen 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
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