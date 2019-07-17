27 Yıl Sonra Malkara’ya İlk Kez Kadın Savcı Atandı



Nilay Yılmaz, 27 yıl sonra Malkara’ya ilk atanan kadın savcı oldu.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Nilay Yılmaz, Adalet Bakanlığının kurasıyla ilk görev yeri Malkara ilçesine Cumhuriyet Savcısı olarak atandı.Türkiye’nin birçok yerini gezdiğini ifade eden Malkara’nın genç kadın savcısı Nilay Yılmaz, sporu sevdiğini ve gönül verdiği Galatasaray’ın maçlarını yakından takip ettiğini söyledi.Malkara’ya atanmaktan memnun olduğunu dile getiren savcı Nilay Yılmaz, “Buraya severek geldim ve gayet memnunum. İnsanını ve coğrafya yapısını iyi biliyorum” ifadelerini kaydetti.