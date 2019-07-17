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Bu haber 17 Temmuz 2019 09:17:15 Tarihinde eklenmiştir.

​Kız Arkadaşını Yaraladıktan Sonra İntihar Etti

Bir genç, kavga ettiği kız arkadaşını pompalı tüfekle yaraladıktan sonra intihar etti.

​Kız Arkadaşını Yaraladıktan Sonra İntihar Etti

Edinilen bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında Afyonkarahisar’a bağlı Kocatepe Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle H. Y. (21) ile kız arkadaşı Ş. B (21) arasında çıkan tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce H. Y. yanında getirdiği pompalı tüfek ile Ş. B.'yi yaraladı. H. Y. daha sonra pompalı tüfeği kendisine doğrultarak intihar etti. Silah seslerinin yankılandığı mahallede vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 






 

Emniyet Ekipleri Olay Yerinde İnceleme Yaptı

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri durumu 112 ekiplerine bildirdi. 112 ekipleri aldıkları yaralanan H. Y. ve Ş. B.'yi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine götürdü. H. Y. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Ş.B.'nin tedavisinin devam ettiği kaydedildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de olayın gerçekleştiği sokakta inceleme yaptı. Olay yerinde bir adet pompalı tüfeğin yanı sıra Ş. B. ve H. Y.'e ait eşyalar bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


Editör: Bahar Yüksel
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