​Şanlıurfa'da 11 Nisan Kutlamalarına 15 Temmuz Da Eklendi

Post Modern işgal hareketi diye de adlandırabileceğimiz bu sinsi plan, damarlarında hala asalet kanı ve kalbinde şehadet arzusu taşıyan bugünkü neslimizin şanlı atalarını aratmayan duruşu ve Milli Mevzileri’nde hiç durmadan ve uyumadan sürekli ayakta olduğunun da ıspatıdır. 15 Temmuz akşamı Türk’ün nabzını kontrol eden Küresel Mühendisler, Ortadoğu ülkelerinde gerçekleştirdikleri işgalin benzerini ülkemizde de eyleme geçirmek istediler. Bir asır geçmiştir muhtemelen Türk Milletinin ön belleği silinmiştir hesabı.Mermi yerine bebelerini fırlatan bir geçmişin çocukları ve torunları olan bu neslin de tankların paletlerin altına uzanabileceğini, helikopterlerden açılan ve o zırhı delen mermilere göğüs gerebileceğini hiç düşünememişlerdi. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Şanlıurfa’da da gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitleri anma ve demokrasi zaferini kutlama programı 11 Nisan Şanlı Kurtuluş Zaferi’ni aratmadı. İlk gecede sokağa dökülen halkımızın heyecanı hala zinde ve duygular en doruklardaydı. Programda hem duygusal anlar yaşandı ve gözyaşları sel oldu hem de kahramanlık destanları yazanların coşkusu ile tezehüratlar atıldı.Şanlıurfa Müzesi’nin önünde gerçekleştirilen programa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü, Ak Parti, CHP ve MHP İl Başkanları, Haliliye ve Eyyübiye Belediye Başkanları, Şehit Aileleri Dernek Başkanı, İl Müftüsü.. çeşitli sivil toplum kruluşları da iştirak etti. Engellilerden oluşan Mehter Takımı ve okunan marşlar duygulu anlar yaşattı. Kahramanlık şiiirleri okundu ve ara ara gözyaşları sel gibi aktı.Editör: Bahar Yüksel