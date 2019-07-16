​Yılanın ısırdığı adam yoğun bakımda Yaşam Mücadelesi Veriyor

Olay, önceki gün Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yaşandı.
Etkisiz Hale Getirmek İstediği Yılan Tarafından SokulduBahçede yılan gören Giray, etkisiz hale getirmek istediği hayvan tarafından kolundan sokuldu. Kısa sürede fenalaşan Giray, Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ergani Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından sağlık durumu kötüleşmeye devam eden Giray, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine sevk edildi.
Giray'ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Editör: Bahar Yüksel
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