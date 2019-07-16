​Yılanın ısırdığı adam yoğun bakımda Yaşam Mücadelesi Veriyor

Bu haber 16 Temmuz 2019 23:50:23 Tarihinde eklenmiştir.

Etkisiz Hale Getirmek İstediği Yılan Tarafından Sokuldu

Olay, önceki gün Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yaşandı.Bahçede yılan gören Giray, etkisiz hale getirmek istediği hayvan tarafından kolundan sokuldu. Kısa sürede fenalaşan Giray, Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ergani Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından sağlık durumu kötüleşmeye devam eden Giray, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine sevk edildi.Giray'ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Editör: Bahar Yüksel