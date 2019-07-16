​Şanlıurfa’da, Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesini Başlattı

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GAP TAEM), GEOSYS Coğrafi Bilgi Sistemleri ve ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği ile “Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi” uyguluyor.Projenin arazi faaliyetleri kapsamında, belirlenen pilot sahada (GAP TAEM İstasyonlarında), “Buğday Hasadı ve Verim Haritası ile Mısır Ekimi ve Değişken Oranlı Taban Gübreleme” çalışmaları gerçekleştirildi.Editör: Bahar Yüksel