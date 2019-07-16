-Şanlıurfalı sporcu Türkiye 3’üncüsü oldu
Şanlıurfalı Genç Tekvandoda Türkiye 3’üncüsü OlduŞanlıurfa Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ömer Özeren Sivas’ta yapılan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında 54 kiloda Türkiye 3’üncüsü oldu.
Şanlıurfalı Sporcunun Başarısı Gurur VerdiMüsabakalara hazırlanırken antrenörü İsmail Erboğa’nın onu çok iyi çalıştırdığının aktaran Özeren, kendisini destekleyen ailesine teşekkür etti. Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Halil Alp ise sporcuları her alanda desteklediklerini karşılığında ise başarılarıyla gururlandığını aktardı.
Editör Bahar Yüksel
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