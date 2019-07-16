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Bu haber 16 Temmuz 2019 17:32:43 Tarihinde eklenmiştir.

Harran’da ​15 Temmuz Programı Düzenlendi

Harran Belediyesi’inin düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına katılan yüzlerce vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla program alanını doldurdu.

Harran’da ​15 Temmuz Programı Düzenlendi

Harran Belediyesi’nin düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri erken saatlerde başladı. Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik,Harran Belediye Başkan Vekili Cuma Alma, Harran İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Uyanık ve Harran İlçe Emniyet Müdürü Aziz Sadullah Yiğit ; Şeyh Hayat-i Harran-i camisinde öğle namazını kıldıktan sonra şehitler için okutulan mevlid programına iştirak ettiler. 
Mevlüd programından sonra vatan uğruna canlarını feda eden Harran'lı şehitler; Piyade Uzman Çavuş İbrahim TAŞ, Piyade Er Hüseyin ÇİFTÇİ ve Piyade Onbaşı Ali AYDAR mezarları başında dualarla andıktan sonra, şehitlerin ailelerini ziyaret ettiler.



Harran Kuleli Saat Meydanında düzenlenen ve akşam saat 8’ de başlayan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik,Harran Belediye Başkan Vekili Cuma Alma, Harran İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Uyanık ve Harran İlçe Emniyet Müdürü Aziz Sadullah Yiğit’in  akşam namazını vatandaşlarla birlikte kılmalarıyla başladı. 



Program daha sonra Kur'an tilaveti, çeşitli etkinlik ve şiirlerin okunmasıyla devam etti.  Alanı dolduran yüzlerce harranlı vatandaşlar programa kısa bir ara verip yatsı namaznı cemaatle eda ettikten sonra hep birlikte  şehitler için dua ettiler.  Namazdan sonra devam eden programda belediye ekipleri, etkinliğe gelen vatandaşlara su, soğuk meşrubat, kuru pasta ve çorba ikramın da bulundu. 



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına konuşan Harran İlçe Kaymakamı Ömer  Faruk Çelik; Türk Milleti, tarih boyunca verdiği var olma mücadelesinden her zaman başarı ile çıkmıştır. Bu başarının yegane sahibi vatanseverliğiyle gurur duyduğumuz gazi ve şehitlerimizdir. Vatanımız, istiklalimiz ve istikbalimiz için bir an tereddüt etmeden, sarsılmaz inanç ve eşsiz cesaretleriyle canını ortaya koyan şehit ve gazilerimize olan borcumuzu ancak, gelecek nesillere tam bağımsız daha güçlü bir Türk Milleti bırakmak için var gücümüzle çalışarak ödeyebiliriz. 15 Temmuz'da destansı mücadele veren Şehit ve Gazilerimizi de rahmet ve şükranla anıyoruz. Bu vesilesiyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Aynı zamanda tüm gazilerimize ve ailelerine sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum.” dedi.



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına konuşan Harran Belediye Başkan Vekili Cuma Alma şu açıklamalarda bulundu: Saygı değer Harranlı hemşehrilerim hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. 15 Temmuz şanlı direnişimizin üçüncü yıl dönümünde; darbe ve iç işgal girişimini önleyen ve bastıran ve kurucu liderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK' ün bizlere miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti' ni muhafaza etmemizde başkomutanlık rolünü ve görevini üstlenen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN' a saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz. 


Bununla birlikte 15 Temmuz gecesi şehit olan başta Ömer HALİSDEMİR olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor ve Türk milletinin öz evlatlarının fedakarlıklarını daima hatırlayacağımızın sözünü veriyoruz. 

Son olarak "Vatan sevgisi imandandır" diyorum ve katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederken sizleri Allaha emanet ediyorum.”Dedi.

Anma programı etkinliklerinin sona ermesiyle birlikte 81 il ve ilçedelerde olduğu gibi Harran ilçesinde de saat gece 00.13 geçe selanın okunmasıyla program son buldu.



Editör: Bahar Yüksel
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