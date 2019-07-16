​Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Yapıcıer, Göreve Başladı

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirilen İsmail Yapıcıer, göreve başladı. Yapıcıer; “Tarihi ve kültürel değerleri ile Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olan Şanlıurfa'mızın geleceği adına elimden gelen tüm gayreti göstereceğimi bilmenizi isterim.” Diyerek şu açıklamada bulundu;“Değerli Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, Kıymetli Veliler ve Çok Değerli ŞanlıurfalılarTarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, bilinen en eski yerleşim ve inanç merkezini bünyesinde bulunduran peygamberler diyarı kadim şehrimiz Şanlıurfa'da İl Milli Eğitim Müdürü olarak bugün itibariyle göreve başlamış bulunmaktayım.Türkiye'nin en güzide şehirlerinden biri olan Şanlıurfa'ya atanmış olmamın şahsım ve tüm Şanlıurfalı hemşerilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.Tarihi ve kültürel değerleri ile Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olan Şanlıurfa'mızın geleceği adına elimden gelen tüm gayreti göstereceğimi bilmenizi isterim.Eğitim için çözüm odaklı iş birliği, vizyon odaklı hizmet ve tüm bireylerin katılımını sağlayacak bir yönetişim süreci ile eğitimin tüm bileşenlerini aktif hale getirmeye gayret edeceğiz. İlimizde eğitim alanında başarının arttırılması, eğitim ortamlarının daha da iyileştirilmesi için herkesin desteğinin gerektiğini düşünüyorum. Görev sürem boyunca tüm eğitim çalışanlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, basın mensuplarının, hayırseverlerin ve tüm Şanlıurfalıların desteklerini esirgemeyeceğine olan inancım tamdır.Milli Eğitim Müdürlüğümüzün kapısı sizlere her zaman açık olacaktır. Takım ruhu ve heyecanımızla birlikte inşallah birçok başarıya hep beraber imza atacağız. Temel stratejimiz eğitimde kalitenin arttırılması ve eğitim altyapısının tamamlanması olacaktır. Öğrencilerimizin; akademik ve sosyal becerilerini de destekleyerek iyi yetişmiş bireyler olmaları için hep birlikte gayret göstereceğiz.Kurumlarımızın fiziki ve teknik şartlarını standartlara ulaştırmaya çalışıp okullarda bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif çalışmaların daha fazla yapılması için daha fazla çaba harcayacağız.2023 Eğitim Vizyonu belgesinde yer alan başlıkları Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yönetim süreci ile bütünleştirmek için tüm paydaşlarımızla ve Milli Eğitim camiası ile birlikte gereken çabayı harcayacağız.Başta tüm Milli Eğitim çalışanları ile birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin Şanlıurfa'ya hizmet etmenin azmi ve gayreti içinde olacağımızın bilinmesini isterim. Bütün çabamız en değerli varlıklarımız olan geleceğimizin teminatı çocuklarımızın iyi yetişmesi ve ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak erdemli bireyler olmalarıdır.Eğitimin farklı kademelerinde çeşitli hizmetlerde bulunmuş biri olarak şehrimize yeni bir heyecan kazandırarak ilimizi her alanda bir adım daha ileri götürmenin gayreti içinde olacağız.Bu duygu ve düşüncelerle görevime başlarken başta Sayın Valimize, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerine, bütün Şanlıurfalı kardeşlerime, ekip arkadaşlarıma, okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize, personellerimize ve velilerimize saygı ve selamlarımı sunar, eğitim camiasının temel unsuru olan sevgili öğrencilerimizin eğitim adına attığı her adımın başarıya dönüşmesini temenni ederim.Saygılarımla.İsmail YAPICIERŞanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü”Editör: Bahar Yüksel