​Halfeti’de 15 Temmuz Kutlandı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı. Şehitlerin dualar ve Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin okunmasıyla anıldığı ilçede Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Meclis Üyeleri, İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Jandarma Komutanı ile birlikte şehit ailelerini ziyaret etti. Başkan Albayrak, şehit ailelerini ziyaretinde ‘’Vatan için can veren aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dua ile anıyoruz’’ dedi.İlçede, Hükümet Konağa bahçesinde toplanan vatandaşlar, program öncesi ellerindeki Türk Bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak yürüyüş yaptı.Yürüyüşün ardından gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sinevizyon gösteriminin ardından, Kuran-ı Kerim tilaveti dinlendi, müftülük görevlisi Hayrettin Demir, sela okudu ve dualar edildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının izlendiği program, mevlit ve ilahilerin okunmasıyla devam etti.Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, burada yaptığı konuşma da FETÖ Terör Örgütünün 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği darbe girişimini kınayarak ‘’3 yıl önce bugün yazıldı destan. Bugün burada milletimizin 15 Temmuz’da yazdığı destanı kutluyor, aziz şehitlerimizi anıyoruz.’’ Dedi.Editör: Bahar Yüksel