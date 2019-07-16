Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 16 Temmuz 2019 14:00:29 Tarihinde eklenmiştir.

​Freni Patlayan Otobüs Dehşet Saçtı: 1 Ölü, 3 Yaralı

İddiaya göre freni patlayan İETT otobüsü kontrolden çıkarak yoldaki bir yaya ile iki araca çarptı.

​Freni Patlayan Otobüs Dehşet Saçtı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Otobüs daha sonra bir iş yerine girerek dururken, otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti. Otobüs şoförü ile diğer araçlarda bulunan iki kişi yaralandı. 



 

İETT Otobüsünün Freni Patladı

Sancaktepe Emek Mahallesi Kayalar Caddesi üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü iddiaya göre freninin patlamasıyla kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otobüs önce park halindeki bir minibüse ardından bir yayaya çarptı. İlerlemeye devam eden otobüs başka bir araca daha çarptıktan sonra bir iş yerine girerek durabildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüsün çarptığı yayanın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otobüs şoförü ile diğer araçlarda bulunan iki kişi ise yaralandı. Olaya şahit olan görgü tanıkları kaza anını anlattı.  



Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Sulama Kanalına Uçan Otomobilde Boğularak Can Verdiler
​Sulama Kanalına Uçan Otomobilde Boğularak Can Verdiler
Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada otomobil içinde bulunan iki kişi boğularak hayatını kaybetti.
​Freni Patlayan Otobüs Dehşet Saçtı: 1 Ölü, 3 Yaralı
​Freni Patlayan Otobüs Dehşet Saçtı: 1 Ölü, 3 Yaralı
İddiaya göre freni patlayan İETT otobüsü kontrolden çıkarak yoldaki bir yaya ile iki araca çarptı.
​Yaşlı Kadın Cansız Bedeni Bahçede Bulundu
​Yaşlı Kadın Cansız Bedeni Bahçede Bulundu
Yalnız yaşayan yaşlı kadın akrabaları tarafından evinin bahçesinde ölü bulundu.
İntihar Etmek İsterken Türk Bayrağına Basınca Olanlar Oldu
İntihar Etmek İsterken Türk Bayrağına Basınca Olanlar Oldu
Ehliyetine el konulunca intihar girişiminde bulunan bir kişi binada asılı Türk bayrağına basında vatandaşlar tepki gösterdi.
Kaza Sonrası Sıkışan Sürücü İçin Herkes Seferber Oldu
Kaza Sonrası Sıkışan Sürücü İçin Herkes Seferber Oldu
Yön levhasına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü şoför mahallinde sıkıştı
Aylardır Haber Alamadığı Karısını Görünce Kurşun Yağdırdı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Aylardır Haber Alamadığı Karısını Görünce Kurşun Yağdırdı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Aylardır haber alamadığı eşini başka bir erkekle görünce kurşun yağdırdı. Olayda kadın yaralanırken, yanındaki Afgan uyruklu şahıs hayatını kaybetti.
Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Uçtu: 5 Yaralı
Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Uçtu: 5 Yaralı
Kontrolden çıkarak refüje uçan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Olay yerinde kalbi duran anne ve kızı kalp masajıyla hayata döndürüldü.
Kuş Elektrik Saatine Yuva Yaptı, Ev Sahibi Elektriğini Kesti
Kuş Elektrik Saatine Yuva Yaptı, Ev Sahibi Elektriğini Kesti
Köy evindeki elektrik saatine yuva yapan kuş nedeniyle elektriği kapalı tutuyor.
Sokakta Tartışma Vatandaşın Tokadı İle Bitti O Anlar Kamerada
Sokakta Tartışma Vatandaşın Tokadı İle Bitti O Anlar Kamerada
Kız arkadaşıyla yürürken tartışıp itişip kakışan bir kişi, o sırada orada bulunan bir kişi tarafından tokat yedi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Urfa'da Çocuklar Ellerinde Bayrakla 15 Temmuz’u Canlandırdı
Urfa'da Çocuklar Ellerinde Bayrakla 15 Temmuz’u Canlandırdı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde küçük çocuklar ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla 15 Temmuz’u canlandırdı.
Selvi Boylum Al Yazmalım” Filmindeki Sahne Gerçek Oldu
Selvi Boylum Al Yazmalım” Filmindeki Sahne Gerçek Oldu
Bir düğünde, baş rollerinde Fatsalı Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ın oynadığı “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmindeki sahne gerçek oldu.
Dolmuş Şoförüne Silahlı Saldırı
Dolmuş Şoförüne Silahlı Saldırı
Silahlı saldırı uğrayan dolmuş şoförü yararlanırken, silahlı saldırgan polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
​Milli Piyangonun 70 Milyonluk Talihli Ortaya Çıktı
​Milli Piyangonun 70 Milyonluk Talihli Ortaya Çıktı
​Hırsızlar, Şanlıurfa’da Mezarlığı Talan Etti
​Hırsızlar, Şanlıurfa’da Mezarlığı Talan Etti
​Şanlıurfa’da FETÖ Operasyonu! Aralarında İş Adamları ve Gazeteciler de Var
​Şanlıurfa’da FETÖ Operasyonu! Aralarında İş Adamları ve Gazeteciler de Var
​Lüks Araç ile İçindeki Binlerce Lira Kül Oldu
​Lüks Araç ile İçindeki Binlerce Lira Kül Oldu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:29
Güneş
05:10
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:52
Yatsı
21:26
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿