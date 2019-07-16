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Bu haber 16 Temmuz 2019 10:23:16 Tarihinde eklenmiştir.

İntihar Etmek İsterken Türk Bayrağına Basınca Olanlar Oldu

Ehliyetine el konulunca intihar girişiminde bulunan bir kişi binada asılı Türk bayrağına basında vatandaşlar tepki gösterdi.

İntihar Etmek İsterken Türk Bayrağına Basınca Olanlar Oldu

- İntihar etmek isterken Türk bayrağına basınca tepkiler yükseldi 
- Ehliyetini kaptıran şahıs Devlet Hastanesi binasından aşağı atlamak istedi 




 

Hastanenin 5. Katına Çıkarak İntihar Girişiminde Bulundu

Edinilen bilgilere göre, olay Denizli Devlet Hastanesi A Blok'ta meydana geldi. O.B. isimli şahıs hastane binasının 5. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahsı gören çevre sakinleri ile hastane personeli durumu polise bildirerek yardım istedi. 




 

Türk Bayrağına Basında Olanlar Oldu

Bölgeye gelen polis ekipleri itfaiyeden de yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler şahsı ikna çabasına başladı. Bu sırada şahıs 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısı ile binaya asılan Türk bayrağını basınca çevrede toplanan kalabalık duruma ve şahsa tepki gösterdi. Yaklaşık yarım saat süren ikna çabasının ardından şahıs çıktığı yerden polisler tarafından indirildi. 




 

Alkollü Araç Kullanma Cezası Almış

Şahsın bir süre önce alkollü araç kullandığı için ehliyetini polis tarafından el konulduğu ve geri verilmesini istediği için intihar girişiminde bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. 





Editör: Bahar Yüksel
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