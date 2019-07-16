​Türbeye İntihar Saldırısı: 5 Ölü, 14 Yaralı

Irak’ta Türbeye İntihar Saldırısı

İki Saldırgan Tarafından Yapıldığı Belirlendi

-Irak'ta türbeye intihar saldırısı: 5 ölü, 14 yaralıBağdat'ın güneybatısında el-Malif bölgesinde bulunan Ebu El-Fadl El-Abbas türbesine intihar saldırısı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı.Yaralılar Yermük hastanesine kaldırılırken, hastane yönetimi 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hastane yönetimi 14 yaralının da tedavilerine devam edildiğini kaydetti. Güvenlik kaynakları, saldırının iki saldırgan tarafından yapıldığını söyledi.Editör: Bahar Yüksel