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Bu haber 16 Temmuz 2019 09:47:54 Tarihinde eklenmiştir.

​Türbeye İntihar Saldırısı: 5 Ölü, 14 Yaralı

Irak'ta Ebu El-Fadl El-Abbas türbesine düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

​Türbeye İntihar Saldırısı: 5 Ölü, 14 Yaralı

-Irak'ta türbeye intihar saldırısı: 5 ölü, 14 yaralı

 

Irak’ta Türbeye  İntihar Saldırısı

Bağdat'ın güneybatısında el-Malif bölgesinde bulunan Ebu El-Fadl El-Abbas türbesine intihar saldırısı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı. 



 

İki Saldırgan Tarafından Yapıldığı Belirlendi

Yaralılar Yermük hastanesine kaldırılırken, hastane yönetimi 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hastane yönetimi 14 yaralının da tedavilerine devam edildiğini kaydetti. Güvenlik kaynakları, saldırının iki saldırgan tarafından yapıldığını söyledi. 





Editör: Bahar Yüksel
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Dünya
​Türbeye İntihar Saldırısı: 5 Ölü, 14 Yaralı
​Türbeye İntihar Saldırısı: 5 Ölü, 14 Yaralı
Irak'ta Ebu El-Fadl El-Abbas türbesine düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
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