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Bu haber 16 Temmuz 2019 08:31:31 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Beyazgül, 100 Günlük Çalışmalarını Kamuoyuyla Paylaştı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Beldediyesi üst yönetimi ile birlikte 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren 100 gün süren çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı.

​Başkan Beyazgül, 100 Günlük Çalışmalarını Kamuoyuyla Paylaştı

Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, kent genelinde görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelerek göreve geldiği günden beri yaptığı çalışmaları kamuoyuna aktarıp, gazetecilerin sorularını cevapladı. 





Toplantıda 15 Temmuz şehitlerine rahmet dileyerek başlayan Zeynel Abidin, "15 Temmuz önemli bir gün. Tarihi akışımızı sekteye uğratmak isteyen dış güçler, burada bir takım iş birlikçileri ile birlikte halkımıza ve irademize hükmetmek istediler. O gün liderimizin çağrısı ile sokaklarda direniş gösteren halkımız bu haçlı uzantılarını geri püskürttü. Bugün Arkeoloji Müzemizin önünde anma programımız var. Programımıza tüm halkımızı davet ediyoruz. Tarihimizde yine böylesine bir olay yaşamamak için tarihi iyi bilmemiz gerekiyor. Çocuklarımıza, gençlerimize tarihimizi iyi anlatmamız lazım. Japonlar, Türkiye'ye geldiği zaman bizlere "Çocuklarınıza tarihi iyi öğretin. Biz, Hiroşima, Nagasaki'ye çocuklarımızı götürüyoruz. Onlara tarihte yaşadıklarımızı anlatıyoruz. Siz de sadece Çanakkale'yi anlatsanız yeter" diyor. Ama bilmiyorlar ki, her gün Çanakkale benzeri veya haçlı uzantıları gibi istilalara maruz kalıyoruz. Aradan 3 yıl geçti. Bunların niyeti neydi. Bugün bu uzantıların düşünceleri nedir. İşte bunu anlamak için bu gece akşam namazının ardından halkımızı meydanlara davet ediyoruz. Müzenin önünde halkımızla buluşacağız" dedi. 




 

"Büyükşehir'le 100 gün" 

Beyazgül, ardından "Büyükşehir'le 100 Gün' konulu anlatımıyla 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren yapılan tüm çalışmaları anlattı. İşte Beyazgül'ün konuşmasından satır başları: 





 

"Araçta 7 milyon lirayı aşan tasarruf sağlandı" 

Araç konusunda bir tasarruf söz konusu oldu. Bunu kamuoyunun bilgilerine sunmuştuk. Belirli kademelerde daire çalışanlarımızın ve iş makinelerimizin bir kısmının iadesini istedik ve böylelikle 7 milyon 251 bin lira tasarruf sağladık. Ama çalışmadan sonra bu uygulamamızı sürdürüyoruz. İadelerimiz devam ediyor. "İhale ve satın alma birimleri birleştirildi" İhale ve satın almayı tek çatı altında topluyoruz. Burada ihaleleri daha kontrol edebilir ve daha iyi bir ekibin elinde olmasını sağladık. Yine çapraz denetimlerle ihaleleri denetleyeceğiz. "İlçe belediyeleri ile koordinasyonlu çalışma" İlçe Belediye Başkanlarımız ile birlikte ortak koordinasyonda kararlar aldık. Zabıta ve Alo 153 konularında daha da hassas davranılmasını ön plana aldık. Vatandaşlarımızın talep ve önerilerinin anında giderilmesi ve geri dönüşler yapılarak vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi hususuna ağırlık verdik.





 

 "Tapu sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz" 

Eyyübiye'deki tapu sorunu ile ilgili çalışmalar var. Bu bizim için çok önemli. Şanlıurfa'nın modern bir kent olabilmesi için bu tapu sorununu çözmemiz gerekiyor. Bunun için Çarşamba günü Çevre Ve Şehircilikten alanında uzman 3 uzman şehrimize geliyor. Bu arkadaşlarımızın Eyyübiye ve Haliliye'de çalışmalar yapacaklar. Eğer kanun değişikliği yapılacaksa, kanun değişikliği, eğer mevcut mevzuatla gidilecekse bu mevzuata ilişkin alt yapı çalışmalarını yapacağız. Eyyübiye, Haliliye ve diğer ilçelerimizdeki tapu sorununa ilişkin çalışmalarımızı hızlandıracağız. İnşallah kentsel dönüşümün başlangıcı bu olacaktır. "Turizm karşılama ve enformasyon bürosu açıyoruz"Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak Valiliğimizle yaptığımız protokolle, şehrimize gelen turistlerin her türlü yönlendirilmesinin yapılabilmesi ve daha iyi hizmet alabilmeleri için Balıklıgöl Platosu içerisinde Turizm Karşılama ve Enformasyon Bürosu açıyoruz. Buradaki amacımız Turizm konusunda olası tüm sorunları aşmak ve şehrimizin tanıtımını daha iyi yapmaktır. Turizmdeki çalışmalarımızın bir ayağı olan bu uygulamamızın ardından turizm projelerimizi de arttırarak yolumuza devam edeceğiz.





 

"Kale eteğinde yapıları kamulaştırıyoruz"

Kale Eteği çevresinde halkımızın yoğun talepleri vardı bizlerden. Seçim döneminde de göreve gelir gelmez bu konu ile ilgili hemen çalışma başlatacağımızı söylemiştik. Zira orada bulunan vatandaşlarımızın haklı olarak büyük talepleri vardı. Mevcut evlerde kaymalar olmasının yanı sıra haşereler insanlarımızı tehdit ediyordu. Bizler de göreve başlar başlamaz bu konu üzerinde önemle durduk. Alandaki 283 konut ve 17 işyeri için kamulaştırmayı başlattık. Artık vatandaşlarımız gelerek paralarını alabilecek ve bizler de mevcut evlerin yıkımına başlayacağız. Kızılkoyun tamamen ortaya çıkacak"



Editör: Bahar Yüksel
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