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Bu haber 15 Temmuz 2019 22:25:26 Tarihinde eklenmiştir.

Vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na Akın Etti

Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda organize edilen etkinliğe katılmak isteyen yüzlerce vatandaş E-5 karayolunda yürüdü. Polis kontrolü eşliğinde E-5 yan yolda yürüyen vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile görsel şölen oluşturdu.

Vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na Akın Etti

Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen anma etkinliğine vatandaşların ilgini yoğun oldu. Yenibosna'da E-5 karayolunda toplanan vatandaşlar, hep birlikte Atatürk Havalimanı'na yürüdü. Havalimanına adeta akın eden vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile görsel bir şölen oluşturdu.

Havalimanına yürüyen vatandaşlardan Sezgin Ediz "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz 15 Temmuz gecesi yine böyleydik. Sanki o günü yaşamış gibiyim şu aennda. Bu anlatılmaz hissedilir. Biz bu vatan için canımızı veririz" ifadelerini kullandı.

Bir diğer vatandaş Fatma Güneş ise "Başkanımız sağolsun, başımızdan eksik etmesin. Atatürk Havalimanı'na şehitlerimize rahmet dilemeye gidiyoruz" şeklinde konuştu.



Editör:Ahmet Ş

 
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Vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na Akın Etti
Vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na Akın Etti
Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda organize edilen etkinliğe katılmak isteyen yüzlerce vatandaş E-5 karayolunda yürüdü. Polis kontrolü eşliğinde E-5 yan yolda yürüyen vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile görsel şölen oluşturdu.
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