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Bu haber 15 Temmuz 2019 21:00:02 Tarihinde eklenmiştir.

Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Uçtu: 5 Yaralı

Kontrolden çıkarak refüje uçan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Olay yerinde kalbi duran anne ve kızı kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Uçtu: 5 Yaralı

- Hurdaya dönen otomobildeki anne ve kızı kalp masajıyla hayata döndü


Kaza, saat 16.00 sıralarında Bolu TEM Otoyolu Dörtdivan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Ümit Kaya (34) idaresindeki 01 Y 9187 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje uçtuktan sonra bilgilendirme tabelasının direğine çarparak takla attı.
Hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Ümit Kaya ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Zeynep Kaya, çocukları Rüveyda (11), Eslem Kaya ve kayınvalidesi Cevriye Kaya yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


 

Anne Ve Kızına Olay Yerinde Kalp Masajı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan anne Zeynep Kaya ve kızı Rüveyda Kaya’nın nabızlarının atmadığını fark etti. Kalp masajı yapılan anne ve kızı yeniden hayata döndürüldükten sonra diğer yaralılarla birlikte İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servislerine kaldırıldı. Anne Zeynep Kaya ve 11 yaşındaki kızı Rüveyda Kaya’nın hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.


Editör:Ahmet Şen

 
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