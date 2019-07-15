Urfasporun Yeni Hocası eski FETÖ’cü mü?

Dün Şanlıurfaspor tesislerinde Şanlıurfaspor kulüp başkanı be Büyükşehir belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün katımlıyla Şanlıurfaspor ile sözleşme imzalayan Ahmet Yıldırım 15 temmuz darbesini düzenlenen FETÖ örgütünün sempatizanı olduğuna yönelik basında haberler çıkmıştı.Ahmet Yıldırım her ne kadar gözaltı veya soruşturma geçirmese de bu fotoğrafı gündeme düşmüştü.Adı böyle anılan ama hakkında ispat olmayan Ahmet Yıldırım’ın bu etiketi inşallah Urfaspora zarar vermez.Editör:Ahmet Şen