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Bu haber 15 Temmuz 2019 15:30:28 Tarihinde eklenmiştir.

Halk İsyanda Göbeklitepe Girişi Urfalıya Ucuz Olsun

Urfa Halkı, Göbeklitepe'ye giriş ücretlerinin yüksek olmasına tepki gösterdi

Halk İsyanda Göbeklitepe Girişi Urfalıya Ucuz Olsun

Dünyanın en eski tapınak merkezi kabul edilen ve tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’nin, tamamlanan çatı korumasının ardından ziyaretçilerin girişleri daha önce 30 lira olan ücret, 36 liraya yükseltildi. Bu duruma tepki gösteren Urfa halkı yerli halkın bölgeye girişinin daha uygun olması gerektiğini savundu.





Şanlıurfa halkı Göbeklitepe'ye giriş ücretlerinin düşürülmesi gerektiğini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, Göbeklitepe'ye daha uygun fiyata girmesi gerektiğini savundu.


Editör:Ahmet Şen


 
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Halk İsyanda Göbeklitepe Girişi Urfalıya Ucuz Olsun
Halk İsyanda Göbeklitepe Girişi Urfalıya Ucuz Olsun
Urfa Halkı, Göbeklitepe'ye giriş ücretlerinin yüksek olmasına tepki gösterdi
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