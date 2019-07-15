Mhp Haliliye İlçe Başkanı Mahmut Sayık’tan 15 Temmuz Mesajı

SAYIK yayımladığı mesajında, “Türk Milleti olarak sımsıkı kenetlenip, ülkemiz ve milletimiz üzerinde oynanan büyük oyunu görerek hainlerin maskesini düşürdük. Her birimiz Türkiye Cumhuriyetini son nefesimize kadar savunmalı, Atalarımızın bizlere emanet ettiği cennet vatanımıza sahip çıkmalıyız. Gerek dış kuvvetler gerekse ülkemizde bu hain kalkışmayı destekleyenler iyi bilmelidir ki Yüce Türk Milleti demokrasinin gücünü göstermeye ve tek yürek olmaya devam edecektir. 15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli önderliğinde tüm Ülkücülerin büyük rol oynamıştır. Genel Başkanımız Türkmen Beyi Devlet Bahçeli’nin güçlü, yürekli ve kararlı bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’ne geçip bütün ışıkları yakın hiçbir ışığı söndürmeyiniz diyerek kurmayları ve genel merkez yöneticileri sabahın ilk ışıklarına kadar ülke ve demokrasi nöbetini eksiksiz olarak tutarak hain darbe girişiminin karşısında onurlu bir duruş sergilemiştir. Bizlerde bu duruşu ömrümüzün sonuna kadar devam ettireceğiz. 15 Temmuz gecesi vatanı, bayrağı, ülküsü ve namusu uğruna şehit düşen bütün demokrasi şehitlerimizi ve binlerce gazi verdiğimiz o gecenin acısını, tahribatını hala yüreğimizde hissediyoruz. Bu vesileyle 15 Temmuz darbe girişimi, milletin darbe heveslilerine verdiği bir büyük ders olarak, bu milletin şanlı tarihindeki yerini alacak ve hiçbir zaman hatırımızdan çıkmayacaktır. Bu anlamda 15 Temmuz'un unutulmasına, unutturulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz."Hainlere karşı gözünü kırpmadan vatanı ve milleti için canını veren tüm aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, gazilerimize de minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Allah milletimize ve devletimize bir daha böyle acılar göstermesin. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin." ifadesinde bulundu.Editör:Ahmet Şen