Ahmet Eyyüpoğlu,15 Temmuz’u Unutmadık Unutturmayacağız

Eyyüpoğlu mesajında 'demokrasiye inanlar olarak o karanlık gecede olduğu gibi milletin ve demokrasinin yanında olmaya devam edeceğiz. Millet iradesine ve ülkemizi ele geçirmeye kalkışanların da daime karşısında olacağız. Gün dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerimizi minnetle anarken, gazilerimize de millet olarak şükranlarımızı sunuyor Allah onlardan razı olsun.' dedi.15 Temmuz 2016 yılında FETÖ terör örgütü tarafından Türkiye demokrasisine karşı gerçekleştirilen darbe girişiminin 3. Yıl dönümü karşılanırken, Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu bir mesaj yayınladı. Oda Başkanı Eyyüpoğlu, çiftçi milletin her kesiminde olduğu gibi çiftçi camiası olarak da demokrasiden yana olduklarını ve 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişimini ilk günkü gibi sert bir şekilde kınadıklarını söyledi. Eyyüpoğlu, FETÖ terör örgütünün planlaması ve hayata geçirmesi ile yapılan darbe girişimini hiçbir zaman unutulmayacağını ve demokrasiden yana olacaklarını vurgularken, ‘15 Temmuz şehitlerimizi minnetle anıyor, gazilerimize de millet olarak şükranlarımızı sunuyor Allah onlardan razı olsun’ dedi.Eyyüpoğlu mesajında şunları söyledi; “Millet olarak 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ terör örgütünün nedenli tehlikeli olduğunu ve ülke yönetimini ele geçirmek için neler yapabileceğini gözlerimizle gördük. Bu yüzden 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. Yıl dönümünde hep belirttiğim gibi demokrasiden yana olacağımızı tekrar tekrar vurguluyoruz. Bu gün yine milletimizin 15 Temmuz darbe girişimine karşı verdiği demokrasi mücadelesinin 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü olarak karşılıyoruz. Gün dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerimizi minnetle anarken gazilerimize de millet olarak şükranlarımızı sunuyor Allah onlardan razı olsun diyoruz. Ne mutlu ki ülkemizi ve milletimizi her türlü tehlikeye karşı koruyacak, bayrağı sancağı yere indirmeyecek, ezanın susmasına izin vermeyecek evlatlarımız, kardeşlerimiz, büyüklerimiz, analarımız ve bacılarımız var. Bunu 15 Temmuz gecesi tüm dünya ve ülkemizle ilgili kötü planları olan herkes iyi gördü ve anladı. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü’nü karşılarken bu düşüncelerle ile demokrasimize, ülkemize, milletimize ve bayrağımıza sıkı sıkıya sarılacağımız sözünü veriyor. Allah bu millete bir daha başka 15 Temmuzlar yaşatmasın diyorum. Bu günün birlik ve beraberliğimizi perçinlemesini diliyorumEditör:Ahmet Şen