Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitch Terbiyesizlik Yapıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin notunu bir kez daha düşürdü. Böylece not görünümü hâlihazırda yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altında bulunan Türkiye'nin notu BB'den BB-'ye geriledi. Türkiye’nin notunun bir derece daha düşürülmesinde Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın “Merkez Bankası’nı hükümetin faiz oranlarına ilişkin talimatlarını yerine getirmemekle eleştiren” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınması gösterilmiştiErdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda Fitch’in Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasının “kaygıları artırdığını” hatırlatarak Türkiye’nin kredi notunu BB’den BB-'ye indirmesi hakkında yorum yaptı.Erdoğan, Çetinkaya’nın görevden alınmasının ardından “Kendisine ekonomi toplantılarında defalarca faizi indirmesi gerektiğini söyledik. ‘Faiz düşerse, enflasyon düşer’ dedik. Gerekeni yapmadı. Aynı kulvarda değildik Biz onların notlarına bakmayız. Onların not düşürmesi bizi o kadar da ilgilendirmiyor. Yeter ki benim milletim notumuzu düşürmesin. Faizi ciddi manada düşüreceğiz. Faiz düştüğü anda enflasyonun da ciddi manada düştüğünü göreceksiniz. Hedeflerimizi belirledik, adımlarımızı da buna göre atacağız.dedi.Editör:Ahmet Şen