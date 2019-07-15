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Bu haber 15 Temmuz 2019 12:00:36 Tarihinde eklenmiştir.

S-400 Teslimatında Sekizinci Uçak Mürted'e İndi

Rusya'dan alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin Türkiye'ye teslimatı sürüyor. Bugün sekizinci kargo uçağı Ankara'ya iniş yaptı.

S-400 Teslimatında Sekizinci Uçak Mürted'e İndi

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında sekizinci uçak bugün Ankara'ya indi. 12 Temmuz'da başlayan sevkiyatın 4. gününde toplamda sekiz uçak Türkiye'ye gelmiş oldu. Sabah saatlerinde Ankara Mürted Hava Üssü'ne iniş yapan uçaktaki malzemelerin askeri araçlarla indirilip hangarlara taşınma işlemleri sürüyor.

 
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda sekizinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi” denildi


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:"S-400 hava savunma sistemine ait parçaların Türkiye'ye teslimatı sürüyor. Bu kapsamda sevkiyattaki 8. uçak Ankara Mürted Askeri Hava Üssü'ne indi."


Editör:Ahmet Şen


 
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S-400 Teslimatında Sekizinci Uçak Mürted'e İndi
S-400 Teslimatında Sekizinci Uçak Mürted'e İndi
Rusya'dan alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin Türkiye'ye teslimatı sürüyor. Bugün sekizinci kargo uçağı Ankara'ya iniş yaptı.
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