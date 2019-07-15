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Bu haber 15 Temmuz 2019 08:15:14 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa El Sanatları İçin Ustalara Yer Tahsis Edilecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Şanlıurfa Valisi ve ŞURKAV Vakfı Başkanı Abdullah Erin arasında yapılan protokol ile Halil-ür Rahman Gölü kuzeyindeki eski taziye evleri Büyükşehir Belediyesince aslına uygun haline getirilerek Urfa Geleneksel El Sanatları Merkezine dönüştürülerek turizme kazandırılıyor.

Urfa El Sanatları İçin Ustalara Yer Tahsis Edilecek

- Urfa sanatlarına büyük destek



Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek turizme kazandırılacak olan Urfa Geleneksel El Sanatları Merkezi, Şanlıurfa'da unutulmaya yüz tutmuş sanatları yaşatan ustalara ücretsiz tahsis edilecek. Ustaların mesleklerini yürütmeleri ve gelecek nesillere aktarmaları için Büyükşehir Belediyesince her türlü destek verilecek.

Ney sanatları, ebru, keçe, kazazlık, tezhip, filografi, hüsn-i hat, nakkaşlık ve resim, gümüş-bakır tombak, kilim dokuma, ahşap oymacılığı, bez dokuma, takı tasarım, kanaviçe, bez bebek, bendir, sahaflık, kürkçülük gibi el sanatları atölyeleri ile turizm havzasının cazibe merkezi olacaktır.
Tarihi ve Kültürel yapısı ile bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış Şanlıurfa'nın kendine has el işi sanatlarının canlı olarak yapılarak sergileneceği El Sanatları Merkezinde, eski eser ve müze arşivi de olacak .


Kurulacak olan El Sanatları Merkezinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden el işi sanatlarının son ustaları, "Şanlıurfa'ya has el sanatlarının yaşatılması adına başlatılan bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu mesleğin son temsilcileriyiz. Büyükşehir Belediyesi bizler için yeni yer yapacak ve yaptığımız bu ürünleri orada gelen konuklara sergileyerek bu mesleklerin yok olmaması adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.
Rızvaniye Külliyesi, vakfiyesine uygun İslam Araştırmaları Merkezi'ne dönüştürülüyor
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleri ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in destekleri ile gerçekleştirilecek olan proje kapsamında Şanlıurfa'ya özgü el sanatlarının gelişimi İslami ilimlerin geliştirilmesi ve yaşatılması adına inanç turizmi havzasına önemli katkılar sağlayacak.

Yine geçen hafta Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin arasında imzalanan bir diğer protokol ile yine aynı havzada Şanlıurfa'nın ilk Turist Karşılama ve Enformasyon Ofisi de Büyükşehir Belediyesince kurulacak.
"Şanlıurfa'nın Kültür ve Turizm Potansiyeli yapacağımız çalışmalar ile hak ettiği yeri alacaktır" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Urfa her şeyin ve her hizmetin en güzeline layıktır" ifadelerini kullandı.



Editör:Ahmet Şen


 
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Urfa El Sanatları İçin Ustalara Yer Tahsis Edilecek
Urfa El Sanatları İçin Ustalara Yer Tahsis Edilecek
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Şanlıurfa Valisi ve ŞURKAV Vakfı Başkanı Abdullah Erin arasında yapılan protokol ile Halil-ür Rahman Gölü kuzeyindeki eski taziye evleri Büyükşehir Belediyesince aslına uygun haline getirilerek Urfa Geleneksel El Sanatları Merkezine dönüştürülerek turizme kazandırılıyor.
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