Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 14 Temmuz 2019 23:45:11 Tarihinde eklenmiştir.

​Husumetli Olan Ailelerden Motosiklet Gürültüsü Cinayeti! Ölü ve Yaralılar Var

Husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında motosiklet gürültüsü nedeniyle çıkan kavgada aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin "neden öldürdün" sorusuna "mahalleye saklanmaktan kaba dayı olunmaz" şeklinde cevap vermesi dikkat çekti.

​Husumetli Olan Ailelerden Motosiklet Gürültüsü Cinayeti! Ölü ve Yaralılar Var

Olay, saat 14.30 sıralarında Konya’nın Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi Şehit Mustafa Yılmaz Sokak üzerinde meydana geldi. 




 

Motosiklet Gürültü Çıkarıyor Diye Cinayet İşledi

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki komşu, iddiaya göre, motosiklet gürültüsü nedeniyle tartıştı. Çıkan tartışma sırasında M.C.Ç. (17) evde bulunan pompalı av tüfeğiyle komşuları Mehmet Çakın (56), Mustafa Ç., Mustafa G., Cihan Ç., ile Mustafa Çakın'ın eşi Şengül Ç.'ye ateş etti. Sırtından vurularak ağır yaralanan Mehmet Çakın olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mustafa Ç., Mustafa G., Cihan Ç., ile Şengül Ç. olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından adrese sevk edilen polis ekipleri, sokağı güvenlik çemberine aldı. Olay Yeri İnceleme Ekiplerinin incelemesinin ardından Mehmet Çakın'ın cenazesi otopsi için Konya Numune Hastanesine morguna kaldırıldı. 





 

Suç Aletleri ile Yakalandı

Olay sonrası cinayet zanlısı M.C.C. ile babası Yılmaz Ç. polis ekipleri tarafından suç aleti av tüfeği ile birlikte sokak içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden baba Yılmaz Ç. ve oğlu M.C.Ç., ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerden baba Yılmaz Ç., kendini görüntüleyen gazetecilerin "Neden öldürdün" sorusuna, "mahalleye saklanmaktan kabadayı olunmaz" diyerek cevap verdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.  






Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Husumetli Olan Ailelerden Motosiklet Gürültüsü Cinayeti! Ölü ve Yaralılar Var
​Husumetli Olan Ailelerden Motosiklet Gürültüsü Cinayeti! Ölü ve Yaralılar Var
Husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında motosiklet gürültüsü nedeniyle çıkan kavgada aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin "neden öldürdün" sorusuna "mahalleye saklanmaktan kaba dayı olunmaz" şeklinde cevap vermesi dikkat çekti.
​Namaz Kılarken Öldürüldüğü Camide Cenaze Namazı Kılındı
​Namaz Kılarken Öldürüldüğü Camide Cenaze Namazı Kılındı
Namaz kıldığı sırada ağabeyi tarafından camide öldürülen şahıs, aynı camide son yolculuğuna uğurlandı.
​Taciz Olayları Bitmiyor! Yaşlı Sapık Çocuğu Sokak Ortasında Dudağından Öptü!
​Taciz Olayları Bitmiyor! Yaşlı Sapık Çocuğu Sokak Ortasında Dudağından Öptü!
60'lı yaşlardaki beyaz saçlı bir adam, 13 yaşındaki kız çocuğunun yanına gelerek sokak ortasında cinsel tacizde bulundu. Çocuğun tepki göstermesi üzerine yaşlı sapık olay yerinden uzaklaşırken, Emniyet ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
​Kandınlı Erkekli Meydan Kavgası! Cam Şişeleriyle Saldırdılar
​Kandınlı Erkekli Meydan Kavgası! Cam Şişeleriyle Saldırdılar
İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Ellerindeki cam şişeleri kıran taraflardan biri kırık camlarla saldırmaya devam edince ortalık karıştı.
​Yapılan Operasyonda 3 Bin Litre kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
​Yapılan Operasyonda 3 Bin Litre kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
​Gaziantep'te Hatalı Sollama 11 Kişiye Sebep Oldu
​Gaziantep'te Hatalı Sollama 11 Kişiye Sebep Oldu
Gaziantep'in Nizip ilçesinde hatalı sollama nedeniyle iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan toplam 11 kişi yaralandı.
​Zincirleme kaza! 3'ü Asker 8 Yaralı
​Zincirleme kaza! 3'ü Asker 8 Yaralı
biri askeri araç olmak üzere 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü asker 1'i güvenlik korucusu toplam 8 kişi yaralandı.
​Alkollü sürücüyü kovalayan polis aracı kaza yaptı
​Alkollü sürücüyü kovalayan polis aracı kaza yaptı
Alkollü sürücüyü kovalayan polis aracı ve sürücüsünün alkollü olduğu otomobil orta refüje çıktı. Kazada 2'is polis 3 kişi yaralandı.
Traktörle Motosiklet Kaza Yaptı! Sürücünün Bağımlılığı Pes Dedirtti
Traktörle Motosiklet Kaza Yaptı! Sürücünün Bağımlılığı Pes Dedirtti
Traktörle çarpışan motosikletli yaralandı. Hastaneye kaldırılan motosikletli, cep telefonunu elinden bırakmadı.
Bunalıma Girip İntihara Teşebbüs Eden Vatandaşı Doktorlar Kurtardı
Bunalıma Girip İntihara Teşebbüs Eden Vatandaşı Doktorlar Kurtardı
Bunalıma Girip İntihara Teşebbüs Eden Vatandaşı Doktorlar Kurtardı
Harran Belediyesin'den 15 Temmuz Anmasına Davet
Harran Belediyesin'den 15 Temmuz Anmasına Davet
Harran Belediyesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılında yapılacak anma etkinliğine vatandaşları davet etti.
Felaketi Yaşadılar,32 Ölü, 17 Kayıp, 12 Yaralı
Felaketi Yaşadılar,32 Ölü, 17 Kayıp, 12 Yaralı
Etkili olan muson yağmurları nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymasında en az 32 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kayboldu, 12 kişi ise yaralandı.
​Şelengo Hasadı Başladı! Şelengo Nasıl Tüketilir, Nelerde Kullanılır?
​Şelengo Hasadı Başladı! Şelengo Nasıl Tüketilir, Nelerde Kullanılır?
​Taciz Olayları Bitmiyor! Yaşlı Sapık Çocuğu Sokak Ortasında Dudağından Öptü!
​Taciz Olayları Bitmiyor! Yaşlı Sapık Çocuğu Sokak Ortasında Dudağından Öptü!
​Balıklıgöl’de KPSS Yoğunluğu
​Balıklıgöl’de KPSS Yoğunluğu
​Abdullah Gül, Şanlıurfa’da Eski AKP Milletvekiline Başsağlığına Geldi
​Abdullah Gül, Şanlıurfa’da Eski AKP Milletvekiline Başsağlığına Geldi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:28
Güneş
05:09
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:52
Yatsı
21:27
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿