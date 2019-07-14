​Taciz Olayları Bitmiyor! Yaşlı Sapık Çocuğu Sokak Ortasında Dudağından Öptü!

Yaşlı Sapık Çocuğu Dudağından Öptü

Tacize Uğrayan Çocuk, Markete Sığındı

Polisler, Yaşlı Sapığı Arıyor

Olay Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana geldi. Bir tüpçünün önünde bekleyen 13 yaşındaki çocuk, 60 yaşlarındaki yaşlı bir sapığın tacizine uğradı.Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kimliği belirlenemeyen ve 60'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen beyaz saçlı, takım elbiseli bir adamın 13 yaşlarında bir kız çocuğunun yanına geliyor. Kıza bir şeyler soruyor ve zorla öperek taciz ettiği görülüyor. Kız, tepki gösterince şahıs olay yerinden ayrılıyor.Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, genç kız bulunduğu yerin yakınlarında bulunan bir markete girerek yardım istedi. Market çalışanları tarafından çocuğun ailesine ve emniyet güçlerin haber verilirken durumu öğrenen aile Tatvan Emniyet Müdürlüğüne giderek şahıstan şikayetçi oldu.Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü konunun takipçisi olarak güvenlik kameralarına yansıyan şahsı arama çalışmalarına başladı.Editör: Bahar Yüksel