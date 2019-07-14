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Bu haber 14 Temmuz 2019 20:30:48 Tarihinde eklenmiştir.

​Taciz Olayları Bitmiyor! Yaşlı Sapık Çocuğu Sokak Ortasında Dudağından Öptü!

60'lı yaşlardaki beyaz saçlı bir adam, 13 yaşındaki kız çocuğunun yanına gelerek sokak ortasında cinsel tacizde bulundu. Çocuğun tepki göstermesi üzerine yaşlı sapık olay yerinden uzaklaşırken, Emniyet ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

​Taciz Olayları Bitmiyor! Yaşlı Sapık Çocuğu Sokak Ortasında Dudağından Öptü!

Olay Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana geldi. Bir tüpçünün önünde bekleyen 13 yaşındaki çocuk, 60 yaşlarındaki yaşlı bir sapığın tacizine uğradı. 




 

Yaşlı Sapık Çocuğu Dudağından Öptü

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kimliği belirlenemeyen ve 60'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen beyaz saçlı, takım elbiseli bir adamın 13 yaşlarında bir kız çocuğunun yanına geliyor. Kıza bir şeyler soruyor ve zorla öperek taciz ettiği görülüyor. Kız, tepki gösterince şahıs olay yerinden ayrılıyor. 




 

Tacize Uğrayan Çocuk, Markete Sığındı

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, genç kız bulunduğu yerin yakınlarında bulunan bir markete girerek yardım istedi. Market çalışanları tarafından çocuğun ailesine ve emniyet güçlerin haber verilirken durumu öğrenen aile Tatvan Emniyet Müdürlüğüne giderek şahıstan şikayetçi oldu.





 

Polisler, Yaşlı Sapığı Arıyor

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü konunun takipçisi olarak güvenlik kameralarına yansıyan şahsı arama çalışmalarına başladı.


Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
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60'lı yaşlardaki beyaz saçlı bir adam, 13 yaşındaki kız çocuğunun yanına gelerek sokak ortasında cinsel tacizde bulundu. Çocuğun tepki göstermesi üzerine yaşlı sapık olay yerinden uzaklaşırken, Emniyet ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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