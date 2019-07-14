​Taciz Olayları Bitmiyor! Yaşlı Sapık Çocuğu Sokak Ortasında Dudağından Öptü!

Olay Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana geldi. Bir tüpçünün önünde bekleyen 13 yaşındaki çocuk, 60 yaşlarındaki yaşlı bir sapığın tacizine uğradı.
Yaşlı Sapık Çocuğu Dudağından ÖptüGüvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kimliği belirlenemeyen ve 60'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen beyaz saçlı, takım elbiseli bir adamın 13 yaşlarında bir kız çocuğunun yanına geliyor. Kıza bir şeyler soruyor ve zorla öperek taciz ettiği görülüyor. Kız, tepki gösterince şahıs olay yerinden ayrılıyor.
Tacize Uğrayan Çocuk, Markete SığındıYaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, genç kız bulunduğu yerin yakınlarında bulunan bir markete girerek yardım istedi. Market çalışanları tarafından çocuğun ailesine ve emniyet güçlerin haber verilirken durumu öğrenen aile Tatvan Emniyet Müdürlüğüne giderek şahıstan şikayetçi oldu.
Polisler, Yaşlı Sapığı ArıyorTatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü konunun takipçisi olarak güvenlik kameralarına yansıyan şahsı arama çalışmalarına başladı.
Editör: Bahar Yüksel
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